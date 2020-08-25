مجموعة "سيرا القابضة" تتكبد 172 مليون ريال خسائر في الربع الثاني

تكبدت مجموعة سيرا القابضة السعودية خسائر 172 مليون ريال، في الربع الثاني من 2020، مقابل أرباح في الفترة المقابلة من العام الماضي 66 مليون ريال، وأرباح في الربع السابق 1.112 مليار ريال.

وقالت "سيرا" إن خسائرها التشغيلية في الربع الثاني بلغت 159 مليون ريال، مقابل أرباح في الربع الثاني من 2019، بلغت 87 مليون ريال.

وخلال الستة أشهر الأولى من 2020، بلغت أرباح المجموعة 940 مليون ريال، مقابل 115 مليون ريال، في الفترة المقابلة من العام الماضي، بنمو 717%.

موضوع يهمك أتاحت المديرية العامة للجوازات في السعودية السماح بدخول المواطنين والمواطنات، وأفراد أسرهم من غير السعوديين (أزواجهن،... السعودية تسمح بدخول هذه الفئات عبر منافذها البرية اقتصاد

وقالت الشركة إن خسائر الربع الثاني تعود لعدة أسباب من بينها انخفاض القيمة الإجمالية للحجوزات بنسبة 86% فى الربع الثاني من العام 2020م لتصل إلى 398 مليون ريال مقارنة بـ 2,8 مليارريال للربع المماثل من العام السابق 2019م، ويعود سبب الانخفاض إلى الإجراءات الاحترازية بسبب تفشي فيروس كورونا الجديد (COVID-19) والتي أثرت على قطاع السفر والسياحة بشكل مباشر.

وبلغت القيمة الإجمالية للحجوزات في قطاع سفر الأفراد 38 مليون ريال في الربع الثاني من العام 2020م مقارنة بـ 914 مليون ريال للربع المماثل من العام السابق 2019م، بانخفاض قدره 96%.

شهدت إدارة حجوزات السفر للشركات والقطاع الحكومي انخفاضًا بنسبة 82٪ في القيمة الإجمالية للحجوزات للربع الثاني من عام 2020م مقارنة بالربع الثاني من عام 2019م ، حيث سجلت 161 مليون ريال من القيمة الإجمالية للحجوزات في الربع الثاني من عام 2020م .

كما حققت أعمال تأجير السيارات زيادة بنسبة 65٪ في الإيرادات في الربع الثاني من عام 2020م لتصل إلى 99 مليون ريال ويعود ذلك إلى زيادة عقود التأجير مع الشركات والقطاع الحكومي.

وحققت أعمال الضيافة 15 مليون ريال، ما يمثل انخفاضًا بنسبة 67٪ عن الفترة السابقة.

كما لم تسجل أعمال الحج والعمرة أي إيرادات خلال الربع الثاني من عام 2020م مقابل 48 مليون ريال في الربع الثاني من عام 2019م. ويعزى الانخفاض إلى الإجراءات الاحترازية المتخذة بسبب تفشي فيروس كورونا COVID-19

وقد انخفضت إيرادات المجموعة بنسبة 74٪ في الربع الثاني من العام 2020م، مقارنة بالربع المماثل من العام السابق 2019م، ويعود السبب في ذلك، إلى انخفاض القيمة الإجمالية للحجوزات جراء التأثر بجائحة كورونا.