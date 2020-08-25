"نادك" تحقق قفزة في أرباح الربع الثاني لـ131.6 مليون ريال

ارتفعت أرباح الشركة الوطنية للتنمية الزراعية "نادك" في الربع الثاني من 2020، إلى 131.6 مليون ريال، مقابل 7 مليون ريال، في الربع الثاني من 2019، بنمو 1.761%.

كما ارتفعت الأرباح بنسبة 623.6%، مقابل الأرباح المحققة في الربع السابق والتي كانت 18.19 مليون ريال.

وخلال الستة أشهر الأولى من 2020، بلغت أرباح نادك 149 مليون ريال، مقابل 3.39 مليون ريال، في النصف الأول من 2019، بنمو 4.319%.

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وقالت "نادك" إن ارتفاع صافي ربح الشركة خلال الربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي بمبلغ 124.56 مليون ريال سعدي إلى عدة أسباب من بينها أنه وخلال الربع الحالي، تلقت الشركة خطابا من وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنح ملكية مساحة الأرض التي تم إحياؤها في حائل ووادي الدواسر والجوف. تم الاعتراف بصافي ربح قدره 111.81 مليون ريال في قائمة الربح والخسارة ضمن الإيرادات والمصروفات الأخرى (بالصافي) عند حساب الأرض المستلمة مقارنة بالأرض المسجلة بالفعل في الدفاتر.

ارتفعت إيرادات الشركة للربع الحالي بنسبة 0.64٪ مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي بسبب زيادة الطلب على منتجات الشركة، الأمر الذي كان له الأثر الإيجابي على زيادة حجم مبيعات الشركة حيث نمت مبيعات قطاع منتجات الألبان والأغذية بنسبة 1.99٪ في حين انخفضت مبيعات القطاع الزراعي بنسبة 15.36٪ بسبب انخفاض مبيعات الخضراوات بسبب COVID 19.

انخفضت مصاريف البيع والتسويق في الربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي بنسبة 0.99٪ بسبب انخفاض مصاريف الإصلاح والصيانة خلال الربع الحالي.

خلال الربع المماثل من العام الماضي، بلغت خسائر الشركة المعترف بها من عقود أدوات مالية بعمولة عائمة معكوسة قابلة للاسترداد من قبل البنوك المصدرة لها بمبلغ 24.71 مليون ريال والتي تم إلغاؤها بعد ذلك. لا يوجد مثل هذا البند خلال الربع الحالي.

انخفضت تكلفة التمويل في الربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي بنسبة 39.63٪ نتيجة لانخفاض أسعار الفائدة وانخفاض القروض والتسهيلات البنكية مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي.

على الرغم من التغيرات في العناصر السابقة التي أثرت بشكل إيجابي على صافي ربح الشركة في الربع الحالي، إلا أن هناك عناصر أخرى أثرت سلبًا على صافي الربح للربع الحالي من بينها:

ارتفعت نسبة تكلفة المبيعات إلي الإيرادات خلال الربع الحالي بنسبة 2.86٪ مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي وذلك بشكل رئيسي بسبب الزيادة في تكلفة المواد المباشرة بسبب توقف الدعم الحكومي على علف الحيوانات.

ارتفعت خسائر انخفاض قيمة الذمم التجارية المدينة بمبلغ 2.78 مليون ريال خلال الربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق.

ارتفعت مصاريف الزكاة المقدرة للربع الحالي بنسبة 27.99٪ مقارنة بالربع المماثل من العام السابق.

كان للعناصر السابقة مجتمعة الأثر التالي على إجمالي الربح والأرباح التشغيلية:

انخفض إجمالي الربح للربع الحالي بنسبة 7.00 ٪ مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي، بسبب الزيادة في نسبة تكلفة المبيعات إلي صافي الإيرادات بنسبة 2.86٪ بسبب إلغاء الدعم الحكومي على علف الحيوانات.

ارتفع الربح التشغيلي للربع الحالي بنسبة 177.07٪ مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى ربح المنح وغياب احد البنود مثل الخسارة في الأدوات المالية المشتقة وانخفاض تكلفة التمويل.