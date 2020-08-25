نادك: تكلفة رفع دعم الأعلاف تصل بين 50 و60 مليون ريال في 2020

قالت الشركة الوطنية للتنمية الزراعية "نادك" إن صافي الأثر المالي المتوقع على قطاع الألبان نتيجة رفع الدعم عن مدخلات الأعلاف هو تكاليف إضافية بنطاق يتراوح بين 50 مليون إلى 60 مليون ريال خلال سنة 2020.

وأضافت الشركة أن الأثر المالي للسنوات التالية يتراوح بين 70 مليون إلى 90 مليون ريال على أساس سنوي.

وسيعتمد التأثير على النطاق في قيمة الأثر المالي على نمط الاستهلاك ومزيج الأعلاف المستخدم وما إلى ذلك.

ولفتت نادك إلى أنه وخلال عام 2020م، ركزت الشركة على كفاءة الأعمال، وتحويل التكاليف للمساعدة في تخفيف الآثار لهذه التغييرات على القوائم المالية.

وتعمل الشركة أيضاً على إطلاق عدد من مبادرات تحول الأعمال الاستراتيجي على المدى الطويل التي ستساعد في مواجهة تأثير هذه التغييرات في السنوات القادمة.