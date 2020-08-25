كورونا يجبر كنتاكي على اتخاذ قرار لم تقربه منذ 64 عاما

علقت شركة كنتاكي استخدام شعارها الشهير "ITS 'FINGER LICKIN' GOOD'" الذي يعني بالعربية "تلعق أصابعك وراءه"، والسبب الرئيسي كورونا.

إذ إن الشركة شعرت أن هذا الشعار غير جيد خلال الفترة الحالية، كما أنه غير متوافق مع العادات التي يجب أن يلتزم بها الناس للحد من انتشار كورونا.

وقالت الشركة في بيان، إن الشعار الذي أطلقته منذ 64 عاما يبدو غير مناسب حاليا. وأضافت في بيان: "نجد أنفسنا في وضع فريد، فلدينا شعار مميز لا يتناسب تماما مع البيئة الحالية".

وفي الحملة التسويقية التي أطلقتها أمس، قامت كنتاكي بإخفاء الشعار الموجود على اللوحات الإعلانية القديمة واللافتات في إعلان نشر على يوتيوب.