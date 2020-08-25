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كورونا يجبر كنتاكي على اتخاذ قرار لم تقربه منذ 64 عاما

المصدر: دبي - العربية.نت
كورونا يجبر كنتاكي على الاستغناء عن هذه الكلمات بشعارها
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علقت شركة كنتاكي استخدام شعارها الشهير "ITS 'FINGER LICKIN' GOOD'" الذي يعني بالعربية "تلعق أصابعك وراءه"، والسبب الرئيسي كورونا.

إذ إن الشركة شعرت أن هذا الشعار غير جيد خلال الفترة الحالية، كما أنه غير متوافق مع العادات التي يجب أن يلتزم بها الناس للحد من انتشار كورونا.

إعلان قديم لشركة كنتاكي إعلان قديم لشركة كنتاكي

وقالت الشركة في بيان، إن الشعار الذي أطلقته منذ 64 عاما يبدو غير مناسب حاليا. وأضافت في بيان: "نجد أنفسنا في وضع فريد، فلدينا شعار مميز لا يتناسب تماما مع البيئة الحالية".

وفي الحملة التسويقية التي أطلقتها أمس، قامت كنتاكي بإخفاء الشعار الموجود على اللوحات الإعلانية القديمة واللافتات في إعلان نشر على يوتيوب.

كلمات دالّة

#كنتاكي, #شعار, #كورونا

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