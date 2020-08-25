مبادلة و"كولبيرغ" تستحوذان على حصة أغلبية في PCI للأدوية

أعلنت شركة "بي سي آي فارما سيرفيسيز" "بي سي آي"، المتخصصة في توفير حلول سلسلة الإمداد العالمية في مجال الصناعات الدوائية والصناعات الدوائية الحيوية، والتابعة لمجموعة "بارتنرز"، توقيع اتفاقية تستحوذ بموجبها شركتي مبادلة للاستثمار وشركة كولبيرغ آند كمباني كولبيرغ على حصة أغلبية في الشركة.

ووافقت مجموعة بارتنرز، المتخصصة في إدارة الاستثمارات في الأسواق الخاصة على مستوى العالم، على بيع حصص الأغلبية التي تملكها في شركة بي سي آي فارما سيرفيسيز "بي سي آي" أو "الشركة" نيابة عن عملائها وإلى جانب شريكيها في الائتلاف وهما توماس اتش لي وفرايزر هيلثكير بارتنرز.

وستحتفظ مجموعة بارتنرز بحصة أقلية في الشركة، بعد بيع هذه الحصص إلى كل من مبادلة وكولبيرغ ولم يتم الكشف عن شروط هذه الصفقة.

وتعد "بي سي آي فارما سيرفيسيز"، الموجودة في فيلادلفيا بولاية بنسلفانيا الأميركية، من الشركات الرائدة والشركاء الموثوقين في هذا القطاع، وتوفر طيفاً واسعاً من حلول سلسلة الإمداد المتكاملة في مجال الصناعات الدوائية، من المراحل الأولية لتطوير الأدوية إلى التدشين التجاري وتوفير إمدادات مستمرة.

وتتمتع الشركة بإمكانيات عالمية في تطوير وتصنيع الأدوية، وتقديم خدمات الاختبارات الإكلينيكية والخدمات التجارية المتكاملة ..كما تتمتع بحضور عالمي حيث تملك 25 مرفق تصنيع تدار وفق أفضل ممارسات التصنيع العالمية وتنتشر في ست دول ويبلغ عدد العاملين في الشركة نحو 3,900 شخص.

وقالت كاميلا ماكابيلي لانقويل، رئيسة قسم الصناعات الدوائية والتكنولوجيا الطبية في مبادلة: "لقد أصبحت الخدمات الدوائية من أهم مجالات الاستثمار بالنسبة لنا خلال السنوات القليلة الماضية، ونحن سعداء بالدخول في شراكة مع إحدى الشركات العالمية الرائدة في هذا المجال ..وتتمتع الإدارة التنفيذية في بي سي آي بقدرات متميزة كما تملك الشركة سجلاً حافلاً من النجاحات والالتزام بالقيم المؤسسية كما تملك رؤية واضحة بشأن تطوير أعمالها على المدى الطويل ..نحن لدينا ثقة كبيرة في قدرة الشركة على تحقيق النمو ونلتزم بالعمل مع كولبيرغ ومجموعة بارتنرز لضمان نجاح أعمال الشركة على المدى البعيد".

وقال سالم حفار، الرئيس التنفيذي لشركة بي سي آي: "ظلت فرق الشركة تعمل في السنوات الأخيرة على إحداث نقلة في أعمال الشركة من خلال تنفيذ استراتيجية نمو ناجحة تستهدف تزويد العملاء بحلول مبتكرة ومتكاملة على مستوى سلسلة الإمداد بما يوفر لهؤلاء العملاء خدمة متميزة بفضل استثمارنا في القدرات العالمية والتميز التشغيلي وكذلك في كادرنا البشري الذي نعتبره أغلى ما نملك".

وتخطط كل من مبادلة وكولبيرغ للتعاون مع فريق إدارة بي سي آي بقيادة رئيسها التنفيذي سالم حفار، لمساعدة الشركة على مواصلة مسيرة نموها وذلك من خلال توفير قدرات إضافية وتحسين مستوى الخدمة المقدمة لعملاء الشركة وتمكينهم من توفير أدوية حيوية ضرورية في الأسواق.

وانسجاماً مع التوجه العالمي نحو المزيد من الاستثمار في المنتجات العلاجية الحيوية والأدوية المتخصصة، سوف تركز الشركة في المستقبل على عدد من المجالات من بينها التعقيم الشامل لأدوات الحقن، والتوسع في تصنيع الأدوية ذات الفعالية العالية وتحقيق مزيد من التوسع الجغرافي في آسيا وأوروبا.

وقال مات جيننقز، الشريك التشغيلي في كولبيرغ والذي سيشغل منصب رئيس مجلس إدارة بي سي آي: "نحن سعداء بالدخول في هذه الشراكة مع بي سي آي وفريقها العالمي المتميز، ونعتقد أن الشراكة بين كولبيرج ومبادلة ومجموعة بارتنرز توفر توليفة مثالية لدعم هذا الفريق في مسيرته نحو المزيد من النمو وتعزيز القيمة ..إن القدرات القيادية التي يتحلى بها سالم ورؤيته الواضحة للمستقبل وتركيزه على تعزيز تجربة العملاء منحنا الثقة في شخصه وفي فريق إدارته وفي إمكانيات النجاح لأعمال بي سي آي على المدى الطويل".