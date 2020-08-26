بالصور...آبل تخطط لافتتاح أول متجر عائم لها بالعالم في هذا البلد

تخطط شركة آبل الأميركية لافتتاح أول متجر عائم لها في سنغافورة في وقت اضطرت فيه عديد شركات التكنولوجيا حول العالم إلى إغلاق متاجر التجزئة التابعة لها في خضم جائحة كورونا التي تضرب الاقتصاد العالمي وتؤثر بشدة على مبيعات الشركات ما اضطرها في نهاية المطاف إلى إغلاق متاجرها.

وبحسب ما ذكرته شبكة CNBC الأميركية، فإن المتجر الجديد سيكون على شكل كرة عملاقة مضيئة ستقام على الواجهة البحرية للمدينة وسيطلق عليها اسم Apple Marina Bay Sands .

وقالت الشركة إن المتجر الجديد سيفتح أبوابه قريبا للجمهور دون الخوض في المزيد من التفاصيل حول الموعد المنتظر أو المساحة الإجمالية للمتجر.

ولدى آبل متجران في سنغافورة أحدهما في مطار المدينة والثاني في شارع Orchard الشهير كمركز للمال والأعمال في المدينة.

وإبان زيارة إلى سنغافورة العام الماضي، قال الرئيس التنفيذي للشركة تيم كوك إن المدينة التي تعتبر مركزا للمال والأعمال في آسيا قد تستقبل متجرا جديدا مع ارتفاع الطلب على منتجات آبل.

وأصبحت شركة آبل العام الماضي أول شركة تتخطى قيمتها السوقية حاجز التريليوني دولار بعد أن أعلنت الشركة عن نتائج أفضل من توقعات المحللين للربع المنتهي في يونيو الماضي مع ارتفاع المبيعات بنحو 11% إلى 59.7 مليار دولار رغم الاضطرابات التي ألمت بأعمال الشركة على وقع جائحة كورونا والتظاهرات التي شهدها الشارع الأميركي بعد مقتل جورج فلويد الأميركي من أصل إفريقي على يد شرطي.