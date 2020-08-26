الذهب يتراجع مع ارتفاع الدولار.. والأنظار على خطاب الفيدرالي الأميركي

تراجع الذهب، اليوم الأربعاء، إذ ارتفع الدولار، فيما يترقب مستثمرون كلمة يُدلي بها جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميريكي) لاستقاء مؤشرات بشأن الاستراتيجية النقدية، لكن المخاوف بشأن الاقتصاد العالمي الذي تعصف به جائحة فيروس كورونا أبقت الأسعار فوق مستوى 1900 دولار.

ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.5% إلى 1918.77 دولار للأونصة بحلول الساعة 0651 بتوقيت غرينتش. وارتفع الذهب في العقود الأميركية الآجلة 0.1% إلى 1925.30 دولار.

موضوع يهمك حالة عدم اليقين السائدة عالميا وسط جائحة كورونا ومصير بريطانيا ما بعد البريكست إلى جانب الانتخابات الأميركية المقبلة... تخزين الذهب.. أرباح قياسية مع تدفق الاستثمارات للمعدن الأصفر اقتصاد

وقالت مارجريت يانج المحللة لدى ديلي فيكس، إن تراجع الذهب صوب مستوى دعم رئيسي عند 1910 دولارات "يرجع لأسباب من بينها انتعاش الدولار الأميركي خلال الجلسة، إذ يترقب المتعاملون كلمة باول".

وارتفع مؤشر الدولار 0.2% مقابل منافسيه، مما يزيد تكلفة الذهب لحائزي العملات الأخرى، فيما تتركز الأنظار على كلمة يلقيها باول غدا الخميس، من المتوقع أن تقدم المزيد من الوضوح بشأن رؤية المركزي الأميركي تجاه التضخم والسياسة النقدية.

وتوقفت تدفقات الأموال الباحثة عن الملاذ الآمن في الذهب بعد أن أكد مسؤولون تجاريون كبار في الولايات المتحدة والصين التزامهم باتفاق المرحلة واحد التجاري بين أكبر اقتصادين في العالم.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة 0.3% إلى 26.33 دولار للأونصة، ونزل البلاتين 0.4% إلى 922.99 دولار، بينما ربح البلاديوم 0.6% إلى 2178.14 دولار.