أكبر 10 شركات ربحية في السوق السعودي بالربع الثاني

تصدرت نتائج شركة أرامكو السعودية أكبر عشر شركات ربحية في السوق خلال الربع الثاني من العام الجاري بقيمة 24.6 مليار ريال، في حين جاءت ثانيا، شركة "إس تي سي" بـ2.72 مليار ريال.

ويأتي في المرتبة الثالثة مصرف الراجحي بأرباح قيمتها 2.44 مليار ريال، ثم البنك الأهلي التجاري 2.09 مليار ريال، وبنك الرياض 1.06 مليار ريال، ثم مجموعة سامبا المالية بأرباح 0.96 مليار ريال.

وفي المرتبة السابعة شركة البحري، إذ دفعت الأرباح القوية للشركة خلال الربع الثاني إلى دخولها قائمة الكبار بأرباح 0.76 مليار ريال، وذلك بعد تحقيق نمو في أرباحها 1570% مدعومة بارتفاع معدلات أسعار النقل، وفقا لتقرير "صحيفة الاقتصادية".

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وثامنا، تأتي شركة المراعي بأرباح 0.64 مليار ريال، وتاسعا مصرف الإنماء بنحو 0.57 مليار ريال، وأخيرا البنك العربي بأرباح تقارب 486 مليون ريال.

وسجلت أرباح الشركات السعودية المدرجة في سوق الأسهم المحلية تراجعا 76.7% "86.3 مليار ريال" خلال الربع الثاني من العام الجاري، لتبلغ نحو 26.2 مليار ريال، مقابل نحو 112.5 مليار ريال في الفترة نفسها من العام الماضي.

وجاء التراجع بشكل رئيس لتداعيات جائحة كورونا، حيث تسبب الإغلاق الاقتصادي في تراجع إيرادات الشركات، في حين تأثرت الأرباح الصافية بنتائج قطاع البنوك، التي تراجعت بشكل كبير متأثرة بالأزمة وكذلك الخسائر الاستثنائية لبنك ساب.

وتأثر قطاع المواد الأساسية بضغط من شركات قطاع البتروكيماويات، الذي سجل صافي خسارة للربع الثاني على التوالي، وذلك نتيجة تراجع متوسط أسعار بيع المنتجات خلال الفترة، فضلا عن تراجع كمية المبيعات لبعض الشركات، إذ تواجه فترة عصيبة بفعل تراجع الأسعار، ثم أزمة كورونا، التي ألحقت بالقطاع مزيدا من الضرر.