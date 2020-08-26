العربي الوطني يعتزم السداد المبكر لصكوك بقيمة ملياري ريال

أعلن البنك العربي الوطني السعودي عزمه الاسترداد المبكر للصكوك الثانوية ذات الفئة الثانية في 7 أكتوبر 2020 كاملة بالقيمة الاسمية.

وقد تم طرح هذه الصكوك من خلال اكتتاب خاص في 7 أكتوبر 2015، بمبلغ 2 مليار ريال مؤهلة كديون ثانوية من الفئة 2 وفقًا لإطار بازل 3.

يبلغ عدد الصكوك 2.000 صك بقيمة اسمية قدرها مليون ريال لكل صك، وباستحقاق أصلي مدته 10 سنوات تُستحق في 7 أكتوبر 2025.

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ووفقاً لشروط وبنود الصكوك، من حق البنك العربي الوطني كجهة مصدرة استرداد الصكوك في تاريخ التوزيع الدوري الذي يقع في أو قريباً من 7 أكتوبر 2020.

وتم الحصول على الموافقات التنظيمية الخاصة بهذا الشأن.

وسيتم تحويل قيمة الاسترداد بالإضافة إلى أي مبالغ للتوزيع الدوري (أرباح فترة التوزيع الدوري المنتهية في 7 أكتوبر 2020) إلى حسابات حملة الصكوك في هذا التاريخ، وذلك بناءً على ملكيتهم المقيدة بتاريخ 28 سبتمبر 2020 (بداية فترة تعليق تداول الصكوك).