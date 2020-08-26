تحديث بشروط وأحكام صندوق لدى "ملكية للاستثمار"

أعلنت شركة ملكية للاستثمار عن تحديث شروط وأحكام صندوق ملكية عقارات الخليج ريت نتيجة تغيير في عضوية مجلس إدارة الصندوق بسبب استقالة عضو مجلس الإدارة بدر بن خالد القحطاني (عضو مستقل) وتعيين خالد بن علي السحيباني (عضو غير مستقل) وذلك اعتباراً من تاريخ 1441/12/26هـ الموافق 2020/08/16 م.

وأصبح أعضاء مجلس إدارة الصندوق بعد التغيير كل من سلطان بن محمد الحديثي (رئيس مجلس الإدارة) وخالد بن علي السحيباني (عضو غير مستقل) والدكتور ناصر بن محمد السعدون (عضو مستقل) والمهندس فيصل بن علي الصايغ (عضو مستقل) وعبد الرحمن بن سليمان الأمير (عضو مستقل).