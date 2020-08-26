تعليق تداول سهم "سلامة للتأمين التعاوني" لهذا السبب

علقت السوق المالية السعودية تداول سهم شركة سلامة للتأمين التعاوني في السوق لجلسة تداول واحدة والتي توافق اليوم الأربعاء.

وأوضحت السوق المالية "تداول" في بيان لها أنه نظراً لعدم التزام شركة سلامة للتأمين التعاوني بالإعلان عن القوائم المالية للربع الثاني 2020 خلال المدة النظامية المحددة في قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية واستناداً إلى صلاحيات السوق المنصوص عليها في قواعد الإدراج وإلى إجراءات تعليق تداول الأوراق المالية المدرجة، تعلن شركة السوق المالية السعودية (تداول) عن تعليق تداول سهم شركة سلامة للتأمين التعاوني في السوق لجلسة تداول واحدة والتي توافق يوم الأربعاء 07/01/1442 هـ الموافق 26/08/2020م.

ويستأنف تداول سهم الشركة لمدة عشرين جلسة تداول ابتداءً من يوم الخميس 08/01/1442 هـ الموافق 27/08/2020 تلي الجلسة التي تم تعليق التداول فيها، ويجب على الشركة نشر القوائم المالية قبل نهاية الخميس 07/02/1442 الموافق 24/09/2020 م.

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وأضاف بيان تداول "أنه في حال لم تقم الشركة بالإعلان عن القوائم المالية خلال المدة المشار إليها في الفقرة (2)، سيتم إعادة تعليق تداول السهم ابتداءً من يوم الأحد 10/02/1442 الموافق 27/09/2020 م حتى إعلانها عن القوائم المالية".

وكانت شركة سلامة للتأمين التعاوني، قد أعلنت عن النتائج المالية الأولية للربع الأول من 2020، محققة زيادة في الخسائر نسبتها 74.2%.

وقالت الشركة في بيان للسوق المالية السعودية "تداول"، إن صافي خسائرها قبل الزكاة بلغت 25.4 مليون ريال، مقابل 14.58 مليون ريال خلال نفس الفترة من العام الماضي.

ويعود سبب ارتفاع صافي الخسارة خلال الربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق إلى انخفاض صافي المبيعات المكتسبة بنسبة 40%، وارتفاع صافي خسائر استثمارات حملة الوثائق بنسبة 120%، وارتفاع صافي خسائر استثمارات حملة الأسهم بنسبة 130%، والتي قوبلت جزئيا بانخفاض في صافي المطالبات المتكبدة بنسبة 38%، وفقا للشركة.