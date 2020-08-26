طرح "آنت".. يضع هذه المليارات في جيوب مسؤوليها

لا صوت يعلو في أسواق المال العالمية حاليا على طرح شركة آنت الصينية التي أسسها "جاك ما" مؤسس علي بابا، إذ من المنتظر أن يتم طرح الشركة خلال الأشهر المقبلة في بورصتي هونغ كونغ وشنغهاي.

وبعد أن أعلنت الشركة عن نيتها طرح أسهمها طرحا عاما، كشفت بياناتها عن أكبر الرابحين من هذا الطرح.

موضوع يهمك يبدو أن جاك ما مؤسس شركة علي بابا على أعتاب نجاح جديد، إذ اتخذ خطوات لطرح شركته الجديدة، التي تعمل في مجال المدفوعات... عملاق صيني جديد لـ "جاك ما".. قيمته 225 مليار دولار شركات

وبالطبع سيكون الرابح الأكبر من الطرح هو جاك ما، الذي ستصل حصته في الشركة 25 مليار دولار، إذا ما بلغت قيمة الشركة 225 مليار دولار، وفقا لسعر السهم عن طرح الشركة بالبورصة، وفق ما توقعته مصادر. وهذا سيضع "ما" ضمن أكثر 10 أشخاص ثراء في العالم.

وستصل ثروة رئيس مجلس إدارة شركة آنت، إريك غينغ إلى 2.9 مليار دولار، وسينضم 17 شخصا من التنفيذيين السابقين في كل من علي بابا وآنت إلى قائمة المليارديرات، وفقا لهيكل ملكية الشركة الذي جرى الإعلان عنه في إعلان نية الطرح.

وتقدمت شركة "آنت جروب" ANT GROUP التي أسسها ما، بطلب للطرح في بورصتي هونغ كونغ وشنغهاي، بهدف تمويل توسعات الشركة في الخدمات المالية، وتعزيز قياداتها كأكبر منصة للمدفوعات الرقمية بالصين.

وستستخدم الشركة حصيلة الطرح، لتوسيع المدفوعات العابرة للحدود، وتعزيز قدراتها المتعلقة بالبحث والتطوير، وفقا لما قالته في البيان الأولي للطرح اليوم الثلاثاء.

وتعمل الشركة، التي تعد جوهرة تاج إمبراطورية علي بابا، على تسريع تطورها لتصبح مركزا تجاريا عبر الإنترنت لكل شيء، بدءا من القروض وخدمات السفر إلى توصيل الطعام، في محاولة لاستعادة المتسوقين الذين اتجهوا إلى تينسنت القابضة.

وبامتلاكها بيانات من مليارات من مستخدمي تطبيق علي باي، تعمل إي إن تي في مجال الخدمات المالية لكن على نطاق واسع، مثل تقنيات الذكاء الاصطناعي، ومنصات الاستثمار والإقراض الآلية.

وقد يصبح هذا الإدراج هو الأكبر هذا العام، وقد يفوق طرح شركة أرامكو السعودية البالغ 29 مليار دولار، وفقا لما نقلته بلومبيرغ عن مصادر مطلعة.

وتستهدف الشركة بلوغ قيمتها عند الطرح 225 مليار دولار، بناء على طرح أسهم بقيمة 30 مليار دولار، وذلك إذا ما كانت ظروف السوق مواتية.