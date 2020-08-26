عمومية "أسمنت المدينة" تقر تخفيض رأس المال 26%

أقرت الجمعية العمومية لشركة أسمنت المدينة تخفيض رأس مال الشركة في اجتماعها الأول يوم أمس 25 أغسطس، بسبب زيادة رأس المال عن الحاجة.

وقالت الشركة في بيان نشر على موقع السوق السعودية "تداول"، إن المساهمين ناقشوا التصويت على توصية مجلس الإدارة بتاريخ 14 نوفمبر 2019، بتخفيض رأس مال الشركة من 1.892 مليار ريال إلى 1.4 مليار ريال بعد التخفيض بنسبة تخفيض قدرها 26% من رأس مال الشركة.

وسيكون معدل التخفيض سهما واحدا لكل 3.85 سهم، وقيمة تخفيض رأس المال 492 مليون ريال.

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وذكرت الشركة أن الطريقة المقترحة لتخفيض رأس المال هي إلغاء عدد 49,2 مليون سهم من أسهم الشركة، وتعويض المساهمين المستحقين لذلك بالقيمة الأسمية 10 ريالات لكل سهم ملغى.

ولن يكون هناك أثر جوهري لتخفيض رأس المال على التزامات وعمليات أو أداء الشركة المالي أو التشغيلي. بينما تتوقع الإدارة أن يكون للتخفيض أثر إيجابي على نسب مؤشرات الأداء والربحية للشركة.

وتعتزم الشركة تمويل عملية التخفيض من مصادرها الذاتية ومع ذلك فقد وقعت الشركة اتفاقيات تسهيلات بنكية إسلامية مع البنك السعودي البريطاني (ساب) بمبلغ 50 مليون ريال ومبلغ 50 مليون ريال مع بنك الرياض متاحة لغرض تمويل عملية تخفيض رأس مال الشركة فقط.

ولن تستخدم الشركة مبالغ هذه التسهيلات إلا في حال عدم تمكن الشركة من تمويل كامل عملية التخفيض من مصادرها الذاتية وتحسباً لأي حدث طارئ قد يؤثر على عملية السداد، علماً أن هذه التسهيلات غير ملزمة ولا يحتسب عليها أي عمولات أو أتعاب إدارية أو عمولة ارتباط في حال لم يتم استخدام التسهيلات.

إلى ذلك، أعلنت الشركة عن بدء فترة اعتراض الدائنين وفقاً لأحكام المادة (145) من نظام الشركات.

وعليه، فإنه يحق لأي دائن لشركة أسمنت المدينة الاعتراض على عملية التخفيض خلال فترة الاعتراض من خلال إرسال خطاب مسجل إلى المركز الرئيسي لشركة أسمنت المدينة ومقره في مدينة الرياض شارع التخصصي. حيث تبدأ فترة اعتراض الدائنين من يوم (الخميس) بتاريخ 08/01/1442هـ (الموافق 27/08/2020م) لمدة ستين (60) يومًا حيث تنتهي بنهاية يوم (الأحد) بتاريخ 08/03/1442 هـ (الموافق 25/10/2020م).