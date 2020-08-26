كورونا يحرم مصر من طرح بنك حكومي بـ 500 مليون دولار 

استبعد طارق فايد، رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة، ثالث أكبر بنك حكومي في مصر، إجراء الطرح العام الأولى لحصة من أسهم البنك في بورصة مصر هذا العام بسبب تداعيات فيروس كورونا.

وكانت مصر تخطط في الأصل لبيع حصة أقلية في البنك بنحو 500 مليون دولار منتصف أبريل نيسان المنصرم.

موضوع يهمك أعلن بنك القاهرة تأجيل كافة الاستحقاقات الائتمانية على العملاء لمدة 6 أشهر.ويستهدف البنك زيادة دعم الشركات والأفراد... بنك القاهرة يؤجل كافة الاستحقاقات الائتمانية على العملاء 6 أشهر بنوك وتمويل

وقال فايد الليلة الماضية: "البنك بدأ إجراءات عملية الطرح ولكن تم إيقافها نتيجة للظروف العالمية. الأمور لم تتضح. الأسواق العالمية غير مستقرة ومازالت مضطربة بسبب كورونا. سيتم النظر في الطرح مرة أخرى. من الصعب أن يتم الطرح خلال العام الجاري. الأمر مرهون بتحسن الأوضاع العالمية".

وسيكون طرح حصة من بنك القاهرة في بورصة مصر أكبر بيع لأصول تابعة للدولة في مصر منذ 2006.

والبنك جزء من برنامج أعيد إحياؤه لبيع أسهم في قائمة طويلة من الشركات الوطنية جرى الإعلان عنه قبل ثلاث سنوات لكنه واجه تأجيلات متكررة.

وبنك القاهرة مملوك لبنك مصر المملوك بدوره للدولة، والذي استحوذ في منتصف العقد الأول من القرن الحالي على قروض بنك القاهرة المتعثرة في مقابل أصول.