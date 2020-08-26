موديرنا: لقاح كورونا حقق نتائج واعدة بعد تجربته على كبار السن

أعلنت شركة موديرنا، الأربعاء، أن لقاح فيروس كورونا المحتمل ولّد استجابة مناعية واعدة لدى المرضى المسنين في مرحلة مبكرة من التجارب السريرية.

واختبرت الشركة لقاحها على 10 بالغين تتراوح أعمارهم بين 56 و70 عاما، إضافة إلى 10 من كبار السن الذين تتجاوز أعمارهم 71 عاما فما فوق، حيث تلقى كل مشارك جرعتين بمقدار 100 ميكروغرام من اللقاح بفارق 28 يومًا.

وقالت موديرنا إن المتطوعين أنتجوا أجسامًا مضادة، يعتقد الباحثون أنها ضرورية لبناء مناعة ضد الفيروس. بالإضافة إلى ذلك، كانت الأجسام المضادة التي تم إنتاجها أعلى من تلك الموجودة لدى الأشخاص الذين تعافوا من Covid-19.

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وقالت الشركة إن اللقاح جيد التحمل على ما يبدو، ولم يتم الإبلاغ عن أي آثار سلبية خطيرة. وقالت الشركة إن بعض المرضى أبلغوا عن التعب والقشعريرة والصداع والألم في موقع الحقن، على الرغم من أن غالبية الأعراض اختفت في غضون يومين.

وارتفعت أسهم شركة موديرنا بأكثر من 4% في تعاملات اليوم الأربعاء.

لقاح موديرنا هو واحد من عدة لقاحات قيد التطوير لمكافحة فيروس كورونا، الذي أصاب أكثر من 23.9 مليون شخص في جميع أنحاء العالم وقتل ما لا يقل عن 820100 وفقًا لبيانات جمعتها جامعة جونز هوبكنز.

هناك أكثر من 170 لقاحًا قيد التطوير في جميع أنحاء العالم، وفقًا لمنظمة الصحة العالمية.

يقول مسؤولو الصحة الأميركيون إنه لا عودة إلى الوضع "الطبيعي" حتى يتوفر لقاح.

يحتوي لقاح موديرنا التجريبي على مادة وراثية تسمى messenger RNA، أو mRNA، والتي يأمل العلماء في تحفيز جهاز المناعة لمحاربة الفيروس.

في الشهر الماضي، بدأت الشركة المرحلة الثالثة من التجربة لاختبار مدى أمانها وفعاليتها على 30 ألف شخص مع توقع النتائج في وقت مبكر من أكتوبر. وقالت الشركة إنها تتوقع استكمال التسجيل في المرحلة الثالثة من التجربة في سبتمبر.

وقالت شركة موديرنا في وقت سابق من هذا الشهر، إن شركة موديرنا تتقاضى ما بين 32 دولارًا و37 دولارًا لكل جرعة لقاح فيروس كورونا لبعض العملاء. في ذلك الوقت، قالت الشركة إنها كانت بصدد مناقشة اتفاقيات حجم أكبر سيكون لها سعر أقل.

في وقت سابق من هذا الشهر، أعلن الرئيس دونالد ترمب أن الحكومة الأميركية ستشتري 100 مليون جرعة من لقاح موديرنا في صفقة قيمتها 1.53 مليار دولار. واستثمرت الولايات المتحدة بالفعل 955 مليون دولار في تطوير لقاح موديرنا، مما رفع إجمالي استثماراتها إلى ما يقرب من 2.5 مليار دولار.