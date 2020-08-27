آبل قد تتسبب في محو نصف إيرادات فيسبوك من الإعلانات لهذا السبب

حذر عملاق شبكات التواصل الاجتماعي "فيسبوك" من انخفاض إيرادات الإعلانات المخصصة لجمهوره بفعل تحديث أبل الجديد لنظام تشغيل هواتف "آيفون" iOS 14 والذي ينتظر أن يمحو نحو 50٪ من الإيرادات ما قد يمثل ضربة قاصمة لأرباح الشركة المدرجة في "وول ستريت".

وكانت الشركة قد حذرت بالفعل في وقت سابق من التحديث الجديد لأنظمة تشغيل هواتف آبل ولكنها لم تفصح في حينه عن حجم الضرر الذي قد يلحقه النظام الجديد بنشاط الإعلانات التي تعتمد على تعقب بيانات مستخدمي موقع التواصل الاجتماعي الشهير، فيما حددت الشركة أمس الأربعاء حجم الضرر الذي سيصيبها جراء النظام الجديد، بحسب ما ذكرته شبكة CNBC الأميركية.

وتسمح أنظمة التشغيل الحالية لهواتف أي فون بتعقب بيانات المستخدمين لتوجيه إعلانات محددة بناء على اهتمامات الجمهور، فيما يتضمن نظام التشغيل الجديد تحديث أمني سيحذر أصحاب الهواتف من تعقب التطبيقات لبياناتهم الشخصية وسيتيح لهم الموافقة على التتبع من عدمه.

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وتقول "فيسبوك" إن أكثر من مليار شخص حول العالم يشاهدون على الأقل إعلانا واحدا كل شهر من خلال تلك الخاصية منوهة إلى أن الغالبية العظمى منهم تستخدم هواتف أندرويد. وتمثل الإعلانات غالبية إيرادات "فيسبوك" ولكنها لا تفصح على وجه التحديد عن حجم الإعلانات التي تستخدمها التطبيقات الأخرى بناء على بيانات المستخدمين خلافا للإعلانات المباشرة على منصة التواصل الأكبر بالعالم.

ولم تحدد شركة آبل الموعد المحدد لطرح النظام الجديد بعد ولكن سيتم طرحه على الأرجح في وقت لاحق من العام الجاري بالتزامن مع طرح منتجات جديدة.

وتواجه شركة "فيسبوك" انتقادات عديدة تتعلق بالخصوصية بعد سلسلة من الفضائح لبيع بيانات المستخدمين أشهرها على الإطلاق فضيحة كامبريدج أناليتيكا والتي تفجرت في أوائل العام 2018 عندما تم الكشف عن بيع بيانات ملايين الأشخاص من مستخدمي الموقع لأغراض سياسية ما مثل لحظة فاصلة في سياسات الخصوصية لدى شركة "فيسبوك".

وأغلق سهم "فيسبوك" مرتفعا في تعاملات الأمس بنحو 8٪ متجاهلا تحذير الشركة من تراجع إيراداتها على وقع نظام التشغيل الجديد لهواتف آبل.