أوراسكوم للإنشاءات للعربية: نتوقع عدم تأثر مشاريع البنية التحتية في مصر بكورونا

تراجعت الأرباح نصف السنوية لشركة أوراسكوم للإنشاءات بنحو 50% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي لتصل إلى 34 مليون دولار.

ويأتي هذا التراجع على الرغم من ارتفاع إيرادات الشركة بـ7% لتصل إلى 1.6 مليار دولار. أما بالنسبة لأرباح الربع الأول، فقد تراجعت هذه الأرباح بـ26% لتصل إلى 25 مليون دولار.

وقال أسامة بشاي، الرئيس التنفيذي لشركة أوراسكوم للإنشاءات "إن الشركة استمرت في عملياتها في مصر والولايات المتحدة خلال الربع الثاني في خضم أزمة كورونا مع أخذ الاحتياطيات اللازمة لحماية العاملين والموظفين والتركيز على كفاءة الإنتاج. العمليات الأساسية للشركة لم تتأثر لكن التأثير الرئيسي في الأرباح من استثماراتنا بشركة في بلجيكا بسبب الزيادة في التكاليف لهذه المشاريع والتأثير في مدة التنفيذ، وبالتالي أثر ذلك على إجمالي الربحية للشركة في النصف الأول من العام الحالي". وأضاف: "نتوقع تصحيحا في عمليات الشركة البلجيكية B6 وعودة الأرباح في النصف الثاني من العام".

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وأضاف بشاي: "قد تؤجل الشركة العديد من المشاريع في الولايات المتحدة، لكن لا نتوقع تأثير أعمالنا في مصر مع تحسين البنية التحتية وخلق فرص عمل جديدة. لا شك أن هناك تأخيرا في بعض المشاريع التي تستورد مواد أولية من الخارج بالنسبة للسوق المصري، بسبب إغلاق العديد من الموردين لأعمالهم، لكن التأثير غير عنيف بسبب عودة الاقتصاد وقطاع المقاولات. لابد أن ندرك أن الربع الثالث سيحمل زيادة في تكاليف تخص إجراءات لحماية الموظفين والرعاية الصحية في مصر وأميركا".

وفي ذات السياق، حققت الشركة صافي خسارة مستقلة بلغت 6.691 مليون دولار مقابل صافي ربح مستقل 3.167 مليون دولار عن نفس الفترة من العام السابق.