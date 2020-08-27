إعادة تشكيل مجلس إدارة "الخطوط الكويتية" برئاسة الدخان

أصدر وزير المالية الكويتي براك الشيتان، اليوم الخميس، قراراً وزارياً بإعادة تشكيل مجلس إدارة شركة الخطوط الجوية الكويتية لمدة 3 سنوات برئاسة الكابتن علي محمد الدخان.

وكانت شركة الخطوط الجوية الكويتية، قد أعلنت فتح باب الحجوزات إلى 7 وجهات إقليمية وعالمية، اعتباراً من مطلع أغسطس الجاري.

تصريح صحفي:أصدر معالي #وزير_المالية السيد/ براك الشيتان اليوم الخميس قراراً وزارياً بإعادة تشكيل مجلس إدارة شركة الخطوط الجوية الكويتية لمدة ثلاث سنوات برئاسة الكابتن/ علي محمد الدخان.#وزارة_المالية#الخطوط_الجوية_الكويتية #الكويت pic.twitter.com/9uc8um2CoL — وزارة المالية-الكويت (@MOFKW) August 27, 2020

وقالت إن الوجهات هي دبي ولندن وجنيف وبيروت والقاهرة والبحرين وإسطنبول وبودروم وطرابزون.

وبدأت الأجهزة العاملة في مطار الكويت الدولي استعداداتها لإعادة التشغيل التدريجي للمطار، وفقاً لقرار مجلس الوزراء.

وستكون الطاقة التشغيلية للرحلات التجارية في مطار الكويت في المرحلة الأولى والتي انطلقت في الأول من أغسطس بنسبة 30%، فيما تصل نسبة تشغيل الرحلات في المرحلة الثانية 50%، والثالثة بنسبة 100%.