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إعادة تشكيل مجلس إدارة "الخطوط الكويتية" برئاسة الدخان

المصدر: العربية.نت
الخطوط الكويتية
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أصدر وزير المالية الكويتي براك الشيتان، اليوم الخميس، قراراً وزارياً بإعادة تشكيل مجلس إدارة شركة الخطوط الجوية الكويتية لمدة 3 سنوات برئاسة الكابتن علي محمد الدخان.

وكانت شركة الخطوط الجوية الكويتية، قد أعلنت فتح باب الحجوزات إلى 7 وجهات إقليمية وعالمية، اعتباراً من مطلع أغسطس الجاري.

وقالت إن الوجهات هي دبي ولندن وجنيف وبيروت والقاهرة والبحرين وإسطنبول وبودروم وطرابزون.

وبدأت الأجهزة العاملة في مطار الكويت الدولي استعداداتها لإعادة التشغيل التدريجي للمطار، وفقاً لقرار مجلس الوزراء.

وستكون الطاقة التشغيلية للرحلات التجارية في مطار الكويت في المرحلة الأولى والتي انطلقت في الأول من أغسطس بنسبة 30%، فيما تصل نسبة تشغيل الرحلات في المرحلة الثانية 50%، والثالثة بنسبة 100%.

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#الخطوط الجوية الكويتية, #براك الشيتان, #مطار الكويت, #وزير المالية الكويتي

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