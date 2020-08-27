بتروتشاينا تتكبد 4.4 مليار دولار خسائر في النصف الأول

أعلنت شركة بتروتشاينا، أكبر منتج للنفط والغاز في آسيا، اليوم الخميس، تكبدها صافي خسارة 29.98 مليار يوان (4.36 مليار دولار) في النصف الأول، مما يعكس انخفاض أسعار النفط وتراجع الطلب عليه بسبب أزمة فيروس كورونا.

وكشف إفصاح صادر عن بتروتشاينا لبورصة هونغ كونغ أنه قبل عام، حققت الشركة ربحا بقيمة 28.42 مليار يوان.

وقال داي هوليانغ رئيس مجلس إدارة الشركة في الإفصاح: "واجهت الشركة تحديات غير مسبوقة في الإنتاج والعمليات بسبب الانخفاض الكبير في أسعار النفط العالمية وانكماش الطلب المحلي على النفط والغاز".

وانخفضت الإيرادات 22% إلى 929 مليار يوان. وزاد إنتاج الشركة من النفط الخام 5.2% إلى 475.4 مليون

برميل، بينما ارتفع إنتاج الغاز الطبيعي 9.4% إلى 2.15 تريليون قدم مكعبة، إذ واصلت الشركة الحكومية العملاقة أنشطة الحفر المحلية لحماية الأمن القومي للإمدادات.