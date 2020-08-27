دليفري هيرو تشتري انستا شوب للتوسع في الشرق الأوسط 

قالت مجموعة دليفري هيرو الألمانية لتوصيل الطعام عبر الإنترنت، اليوم الخميس، إنها اشترت خدمة شراء البقالة عبر الإنترنت انستا شوب بعد أن ضاعفت الشركة تقريبا إيراداتها في النصف الأول من 2020.

وقالت دليفري هيرو إن انستا شوب بدأت أعمالها في 2015 وتعمل في الإمارات وقطر والبحرين ومصر ولبنان بحجم بضائع إجمالي سنوي قدره 300 مليون دولار.

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وأضافت أن الشركة التي تتخذ من دبي مقرا ستواصل العمل كعلامة تجارية مستقلة تحت القيادة الراهنة.

وقالت دليفري هيرو، إن الاستحواذ على انستا شوب استند إلى تقييم يبلغ 360 مليون دولار. وبلغ السعر المبدئي 270 مليون دولار.

وسيعتمد حجم الجزء المؤجل من الصفقة للفريق المؤسس لانستا شوب على النمو والربحية مستقبلا.

وقالت دليفري هيرو، أحدث شركة منضمة للمؤشر داكس الألماني للأسهم القيادية، إنها تتوقع استمرار النمو في النصف الثاني من العام نظرا لزيادة الإقبال على الطلب عبر الإنترنت بفعل إجراءات العزل العام لمكافحة فيروس كورونا.

ونزل سهم دليفري هيرو 1.7% في المعاملات المبكرة في فرانكفورت.