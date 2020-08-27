ساما تمنع الرئيس التنفيذي لبروج للتأمين من ممارسة مهامه

أعلنت شركة بروج للتأمين التعاوني، اليوم الخميس، عن تسلمها خطاب من مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" على منع كلاً من الرئيس التنفيذي سامر كنج والمدير المالي سامر سعد من ممارسة مهامهما في الشركة.

وقالت الشركة إن هذا يأتي بعد مراجعة المؤسسة للملاحظات المرصودة خلال الزيارة التفتيشية المتعلقة بعدد من الممارسات القيادية في الشركة.

موضوع يهمك قفزت أرباح "بروج للتأمين التعاوني" إلى 20 مليون ريال في الربع الثاني، مقارنة بـ2.9 مليون ريال في الربع المماثل من العام... أرباح "بروج للتأمين" تقفز لـ20 مليون ريال بالربع الثاني شركات

وأكد مجلس الإدارة على سير أعمال الشركة على الوجه المطلوب والعمل على تعيين أشخاص مؤهلين لشغل تلك المناصب وفق الأنظمة والتعليمات ذات العلاقة والإعلان عنها في حينها.

وعلى صعيد متصل، أعلنت الشركة عن تسلّمها خطاب من مؤسسة النقد العربي السعودي بتاريخ 07/01/1442هـ ينص على أن عدم ممانعة المؤسسة على تعيين رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت زياد بن بسام البسام وعدم ممانعة المؤسسة على تعيين رئيس لجنة المراجعة عادل بن عبدالله السموم، ويأتي ذلك بعد مراجعة المؤسسة للملاحظات المرصودة خلال الزيارة التفتيشية، وسيقوم مجلس الإدارة في وقت لاحق بالإعلان عن تشكيل اللجان بما يتوافق مع الأنظمة والتعليمات ذات العلاقة.