7 بنوك محلية تمول "الكهرباء السعودية" 9 مليارات ريال

أعلنت الشركة السعودية للكهرباء عن توقيعها اتفاقية تمويل مرابحة مشترك مع كل من البنك الأهلي التجاري، بنك البلاد، مصرف الراجحي، بنك الرياض، مجموعة سامبا المالية، البنك السعودي الفرنسي والبنك السعودي البريطاني، وبلغت قيمة التمويل 9 مليارات ريال لمدة 7 سنوات.

وتنفذ الشركة السعودية للكهرباء العديد من المشاريع الحيوية من بينها ثمانية مشروعات في منطقة حائل تبلغ قيمة عقودها أكثر من 597 مليون ريال، بهدف تعزيز منظومة الخدمة الكهربائية، ومواكبة النمو المتزايد في الطلب على الطاقة لتلبية احتياجات المشاريع التنموية والاقتصادية والعمرانية التي تشهدها المنطقة، مشيرة إلى أن عدداً من المشروعات أنجزت بالكامل، فيما يزال الباقي في طور الإنجاز والتسليم.

وتشمل المشروعات ربط محطة جنوب مدينة حائل، لتخفيف الأحمال وزيادة موثوقية الشبكة، ومشروع تعزيز محطة الحليفة، لمواجهة الأحمال وانخفاض الجهد في مدينة الحليفة وما جاورها، ومشروع إنشاء محطة العظيم، لمواجهة أحمال المناطق جنوب محافظة الشنان، ومشروع استبدال العدادات الحالية بأخرى ذكية تتم قراءتها عن بعد.

موضوع يهمك وافقت الجمعية العامة غير العادية للمجموعة المتحدة للتأمين التعاوني (أسيج) على تخفيض رأس مال الشركة. و بناء عليه فإنه... "تداول" تحتسب نسبة التذبذب لسهم "أسيج" على أساس سعر 34.05 ريال شركات

وتضم المشروعات أيضا، مشروع إيصال الخدمة الكهربائية للمشتركين الجدد، لتزويد المشتركين بالخدمة الكهربائية، ومشروع تعزيز وتحسين موثوقية الشبكة والتحويل من شبكة هوائية إلى أرضية، ونقل أحمال المغذيات المحملة وتعزيز الشبكات لمواجهة أحمال الصيف، ومشروع ربط محطات التحويل بشبكات التوزيع، لتوزيع الأحمال بين المحطات وزيادة موثوقية الشبكة، ومشروع إحلال شبكات التوزيع المتقادمة، واستبدال الموصلات والمعدات.

إلى ذلك، أقرت الجمعية العامة غير العادية للشركة السعودية للكهرباء في وقت سابق، توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 7% عن عام 2019.

ووافقت الجمعية التي عقدت أمس، على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن العام المالي المنتهي في 31/12/2019 بواقع (70 هللة) للسهم الواحد وبنسبة (7%) من رأس المال.

ويكون المبلغ الإجمالي للتوزيعات النقدية 749.3 مليون ريـال، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.