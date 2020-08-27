"زين السعودية" تعدل توصية خفض رأسمال لـ23% ثم رفعه بـ4.5 مليار

قرر مجلس إدارة شركة الاتصالات المتنقلة السعودية "زين السعودية" تعديل التوصيات السابقة فيما يتعلق بتخفيض رأس مال الشركة ومن ثم زيادة رأس المال لتكون كالتالي، نظراً للتحسن المستمر في عمليات الشركة وتمكنها من تقليص خسائرها المتراكمة من ما يقارب 28% إلى 24.7%.

1- تخفيض رأس المال:

تخفيض رأس مال الشركة من 5,837,291,750 ريال سعودي إلى 4,487,291,750 ريال سعودي، والذي يمثل انخفاضا في رأس المال بما يقارب 23%، عن طريق إلغاء 135,000,000 سهم ("تخفيض رأس المال"). ونتيجة لذلك سيتم تخفيض عدد الأسهم المصدرة من 583,729,175 سهم إلى 448,729,175 سهم.

وسيكون تخفيض رأس المال في نهاية ثاني يوم تداول يلي انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي تقر تخفيض رأس المال.

علماً أنه لن تتغير نسبة ملكية أي مساهم في الشركة نتيجة لتخفيض رأس المال، كما أنه لن يؤثر تخفيض رأس المال على التزامات الشركة القائمة أو عملياتها.

موضوع يهمك أظهرت النتائج المالية الأولية لشركة "زين السعودية" تراجع صافي أرباحها الفصلية بنسبة 54.6% إلى 59 مليون ريال سعودي خلال... تراجع أرباح "زين السعودية" الفصلية 54.6% إلى 59 مليون ريال شركات

2- زيادة رأس المال عن طريق إصدار أسهم حقوق أولوية:

زيادة رأس مال الشركة من 4,487,291,750 ريال سعودي ليصبح 8,987,291,750 ريال سعودي عن طريق إصدار أسهم حقوق أولوية بقيمة إجمالية قدرها 4,500,000,000 ريال سعودي.

على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي قررت زيادة رأس المال عن طريق طرح أسهم حقوق اولوية والذين تظهر اسمائهم في سجل المساهمين لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الجمعية.

وتتوقع الشركة أن تؤدي إعادة هيكلة رأس المال وإصدار الحقوق الأولوية إلى تمهيد الطريق لتوزيع الأرباح على مساهمي الشركة بعد إطفاء معظم الخسائر المتراكمة، بالإضافة إلى ضخ أموال جديدة يتم استخدامها لتخفيض ديون الشركة في الميزانية العمومية، مما يؤدي إلى التوفير في الأعباء التمويلية. ومن المتوقع أيضا أن يكون لإعادة هيكلة رأس المال آثار إيجابية منها تحسين الأداء المالي للشركة، والربحية، ومعدلات الاقتراض الخاصة بها.

ويخضع تخفيض رأس المال المقترح وزيادة رأس المال عن طريق إصدار أسهم حقوق أولوية اللاحقة له لموافقات الجهات التنظيمية، بما في ذلك هيئة السوق المالية والجمعيات العامة غير العادية المقرة له.

3- دعوة الجمعية العامة غير العادية للانعقاد من أجل الموافقة على عملية تخفيض رأس المال وذلك بعد الحصول على الموافقات اللازمة.

4- دعوة الجمعية العامة غير العادية للانعقاد من أجل الموافقة على عملية زيادة رأس المال وذلك بعد الحصول على الموافقات اللازمة.