"سلامة" تسجل أرباحاً فصلية بـ29.5 مليون ريال

أعلنت شركة سلامة للتأمين التعاوني، تسجيل صافي ربح فصلي قبل الزكاة والضريبة بلغ 29,491 مليون ريال خلال الربع الثاني، مقابل تسجيلها خسائر بـ35,379 مليون ريال عن نفس الفترة من العام السابق.

وسجلت الشركة أرباحاً بلغت 6.4 مليون ريال خلال النصف الأول المنتهي في 30 يونيو 2020، مقابل تسجيلها خسائر 49 مليون ريال خلال نفس الفترة من العام السابق.

وأوضحت الشركة في بيان لها على تداول أن سبب الأرباح في الفترة الحالية مقارنة بصافي الخسائر بالفترة المماثلة من العام السابق يعود إلى انخفاض صافي المطالبات المتكبدة بنسبة 58٪ ، وانخفاض في المصاريف العمومية والإدارية بنسبة 46٪، والتي قوبلت جزئيًا بانخفاض صافي الاقساط المكتسبة بنسبة 56٪.

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وكانت السوق المالية السعودية قد علقت يوم أمس الأربعاء تداول سهم شركة سلامة للتأمين التعاوني في السوق لجلسة تداول واحدة.

وأوضحت السوق المالية "تداول" في بيان لها أنه نظراً لعدم التزام شركة سلامة للتأمين التعاوني بالإعلان عن القوائم المالية للربع الثاني 2020 خلال المدة النظامية المحددة في قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية واستناداً إلى صلاحيات السوق المنصوص عليها في قواعد الإدراج وإلى إجراءات تعليق تداول الأوراق المالية المدرجة، تعلن شركة السوق المالية السعودية (تداول) عن تعليق تداول سهم شركة سلامة للتأمين التعاوني في السوق لجلسة تداول واحدة والتي توافق يوم الأربعاء.

واستأنف تداول سهم الشركة لمدة عشرين جلسة تداول ابتداءً من اليوم الخميس تلي الجلسة التي تم تعليق التداول فيها بعد نشرها لقوائمها المالية.