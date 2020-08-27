مؤسسة النقد" توافق لـ "الأهلية" على تجديد ترخيص مزاولة نشاطها

أعلنت الشركة الأهلية للتأمين التعاوني عن موافقة مؤسسة النقد العربي السعودي على تجديد تصريح مزاولة نشاط التأمين في الفروع التالية (التأمين العام، التأمين الصحي) وذلك باستلامها التصريح يوم أمس الأربعاء ولمدة ثلاث سنوات تبدأ من 10 /03 /1442 هـ وتنتهي في 09 /03 /1445 هـ .

وأظهرت البيانات المالية للشركة الأهلية للتأمين التعاوني "الأهلية للتأمين" تحولها للربحية خلال الربع الثاني من عام 2020 على أساس سنوي.

ووفقاً لبيانات الشركة، على موقع السوق المالية السعودية "تداول"، بلغ صافي الربح 616 ألف ريال قبل الزكاة، مقابل خسائر قيمتها 5.71 مليون ريال في الربع الثاني من عام 2019.

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وعزت الشركة تحولها للربحية؛ نتيجة الارتفاع في صافي أقساط التأمين المكتسبة إلى 44.5 مليون ريال مقارنة مع 38.5 مليون ريال للربع المماثل من العام 2019، إلى جانب انخفاض صافي المطالبات المتكبدة لـ 26 مليون ريال مقارنة بـمبلغ 31.7 مليون ريال للربع المماثل من العام الماضي.

وعلى أساس ربعي، تحولت الشركة للربحية مقارنة مع خسائر الربع السابق والبالغة 3.92 مليون ريال.

وانخفضت خسائر الشركة 42.6% بالنصف الأول من 2020، إلى 3.3 مليون ريال، مقارنة مع 5.76 مليون ريال في الفترة ذاتها من العام الماضي.

وبلغت خسائر الشركة المتراكمة بنهابة الربع الثاني 50.89 مليون ريال، تمثل 41.38% من رأس المال البالغ 123 مليون ريال، مقابل نحو 50.88 مليون ريال تمثل 41.37% من رأس المال بنهاية الربع الأول من 2020.