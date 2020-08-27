"إير نيوزيلندا" تسجل أول خسارة سنوية في 18 عاماً

أعلنت شركة الطيران الوطنية في نيوزيلندا عن أول خسارة سنوية منذ عام 2002 وتوقعت خسارة في العام المالي 2021 بسبب تكاليف عملية إعادة تنظيم بعد ركود في السفر جوا ناتج عن جائحة فيروس كورونا.



وقالت إير نيوزيلندا إنها سجلت خسارة قبل الضرائب بلغت 87 مليون دولار نيوزيلندي (57.59 مليون دولار أميركي) في الاثني عشر شهراً المنتهية في الثلاثين من يونيو، مقارنة مع ربح قدره 387 مليون دولار نيوزيلندي في العام السابق.



وهذه النتائج أفضل من توقعات الشركة التي كانت تشير إلى خسارة قدرها 120 مليون دولار نيوزيلندي.



وخفضت إير نيوزيلندا 30% من قوتها العاملة، أو أربعة آلاف موظف، وأوقفت رحلات طائراتها العريضة البدن منذ تفشي فيروس كورونا.