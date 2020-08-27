مستويات مذهلة جديدة لثلاثة من أغنى أغنياء العالم

حقق ثلاثة من أغنى أغنياء العالم مستويات مذهلة جديدة من الثروة الشخصية.

فقد تجاوزت ثروة "جيف بيزوس" مؤسس أمازون 200 مليار دولار وسط الارتفاعات القوية للسهم هذا العام تجاوزت 86%.

وهذا دفع بزوجته السابقة ماكينزي سكوت لتصبح ثاني أغنى امرأة في العالم، بعد فرانسواز بيتنكور ميير، وريثة لوريال.

موضوع يهمك أعلنت شركة أميانتيت العربية السعودية أن مجلس الإدارة اتخذ قراراً بتخفيض الاحتياطي النظامي بنسبة 30.2% لإطفاء جزء من... "أميانتيت" تخفض الاحتياطي النظامي بـ 30.2 % شركات

أما ثروة إيلون ماسك الرئيس التنفيذي لـ"تسلا" فقد تجاوزت 100 مليار دولار بعد ارتفاع سهم الشركة بنحو 415% منذ مطلع السنة.

كذلك تجاوزت ثروة مارك زوكربيرغ، مؤسس فيسبوك 100 مليار دولار في وقت سابق من أغسطس الجاري، وقد ارتفع سهم الشركة بأكثر من 48% خلال العام الحالي.