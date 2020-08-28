ثقة الشركات البريطانية تتحسن من مستويات متدنية

أظهر مسح اليوم الجمعة أن ثقة الشركات البريطانية زادت لكنها تظل دون مستوياتها المعتادة بكثير إذ يواجه الاقتصاد صعوبات للتكيف مع التباعد الاجتماعي ويستعد أرباب الأعمال لخفض وظائف.



وارتفع مقياس بنك لويدز للشركات ثماني نقاط إلى -14، وهو أكبر ارتفاع شهري في ثلاث سنوات وأظهر التفاؤل بشأن آفاق الاقتصاد والتجارة زيادات مماثلة.



وقال هان-جو هو الخبير الاقتصادي لدى بنك لويدز إن المستويات المنخفضة للثقة، مصحوبة بأكبر انكماش للاقتصاد على الإطلاق في الفترة بين أبريل ويونيو حين انكمش بنسبة 20%، تعني أن شكل أي تعاف تظل تكتنفه الضبابية إلى حد كبير.



وقال "على الرغم من ذلك، من المشجع أن نرى تحسنا تدريجيا في آفاق التجارة وتفاؤل بشأن الاقتصاد، على الرغم من أن ذلك يأتي من أساس متدن".