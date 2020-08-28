مطالبات بصرف تعويضات لمساهمي "وايركارد"

دعت الرابطة الألمانية لحماية حيازة الأوراق المالية (دي إس دبليو) مساهمي شركة وايركارد إلى التقدم بطلبات لدى مدير تفليسة الشركة للحصول على تعويضات عن الضرر.

وبحسب "الألمانية" قال مارك تونجلر، الرئيس التنفيذي للرابطة التي تمثل أكبر اتحاد للمساهمين في ألمانيا، اليوم إنه يجب أن يشارك مساهمو شركة خدمات الدفع في اجتماع الدائنين المقرر عقده في نوفمبر المقبل.

وأضاف تونجلر أن مساهمي الشركة يجب أن يتم تمثيلهم في لجنة الدائنين بوصفهم أكبر مجموعة للدائنين.

وجرت العادة في حال إفلاس الشركات أن يتم اعتبار المساهمين على أنهم من أصحاب الحقوق في رأس المال وليس من الدائنين.

وفي المقابل، قال تونجلر إن الوضع بالعكس في حالة وايركارد مشيرا إلى أن المساهمين لهم الحق في مطالبة الشركة بالتعويض عن الضرر بسبب المخالفات التي تم ارتكابها وتتعلق بضرورة إخطار المساهمين بطبيعة وضع الشركة.

في الوقت نفسه، قال تونجلر إن المطالبة بتعويض عن الضرر لا يمكن الإبلاغ بها إلا في حال تحديد حجم الضرر باليورو، أما مجرد الإشارة إلى أن هناك حقا في المطالبة بالتعويض، فلا تكفي.

وطالب تونجلر المستثمرين بالعمل على حماية مصالحهم بأنفسهم وقال إن من غير المتوقع أن يعمل أحد من إدارة التفليسة على ذلك، واوضح أن اتحاد (دي إس دبليو) يعمل على إنشاء منصة أوروبية لتجميع أكبر عدد ممكن المستثمرين وللتفاوض "على قدم المساواة" مع معارضي المطالب.