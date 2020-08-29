تطبيق Triller يعرض 20 مليار دولار لشراء تيك توك

أبلغت وكالة بلومبرغ أن تطبيق (Triller) المنافس ليتك توك وشركة الاستثمار العالمية (Centricus) هم أحدث الراغبين في شراء أعمال تيك توك في الولايات المتحدة بعرض بقيمة 20 مليار دولار.

ويعني ذلك انضمام الراغبين الجدد بالشراء، إلى شركات أوراكل ومايكروسوفت وتويتر الراغبين بالحصول على تطبيق الفيديوهات القصيرة الشهير.

وبعد تقرير بلومبرغ، قال متحدث باسم تيك توك لوكالة رويترز إن الشركة لم تتلق عرضًا، أو تم الاتصال بها بشأن عرض محتمل، وقد قللوا من أهمية الفكرة لبلومبرغ، ووصفوا الصفقة بأنها غير معقولة.

وأثار هذا الأمر تساؤلات حول كون الصفقة المقترحة بين اثنين من أكثر تطبيقات التواصل الاجتماعي شعبية في الولايات المتحدة تمثل محاولة جادة أم أنها كانت حيلة دعائية.

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ومع ذلك، أكد تطبيق (Triller) العرض، مدعيًا أنه قدمه مباشرةً إلى شركة بايت دانس (ByteDance) مالكة تيك توك، وليس إلى تيك توك نفسه.

وقال بوبي سارنيفشت (Bobby Sarnevesht)، الرئيس التنفيذي لشركة (Triller)، في بيان: قدمنا عرضنا مباشرةً إلى بايت دانس من خلال (Centricus) وتأكدنا من استلامه، ولم نقدم العرض لتيك توك، ولم يشارك تيك توك في هذا على الإطلاق، ونتعامل مباشرةً مع رئيس مجلس الإدارة فقط.

وأضاف "نحن نتفهم أن عرضنا مزعج لبعض المديرين التنفيذيين في تيك توك في الولايات المتحدة، لأنه يزعج صفقة قد تكون أكثر ملاءمة لهم وأقل مواتاة للمساهمين، ويبذلون كل ما في وسعهم لتشويه سمعة عرضنا ومنع اعتباره حقيقيًا".

وكما تم وصفه في الأصل من قبل مصدر بلومبرغ، فإن عرض (Triller) و (Centricus) سيشهد أن تدفع (Centricus) لشركة بايت دانس، الشركة الأم لتيك توك، مبلغ 10 مليارات دولار نقدًا مقدمًا، و10 مليارات دولار أخرى من الأرباح المشتركة لملكية أصول تيك توك في الولايات المتحدة وأستراليا ونيوزيلندا والهند.

وسيكون لتطبيق (Triller) – الذي يدير خدمة مماثلة لتيك توك، ومن المفترض أنه سيساعد (Centricus) فعليًا على تشغيل تطبيق الفيديو بعد الشراء – حصة قليلة في المشروع.

وظل مصير تيك توك معلقًا منذ أن أصدر الرئيس دونالد ترمب أمرًا تنفيذيًا يطالب الشركة الأم بايت دانس إما ببيع أو فصل أجزاء من الشركة الأمريكية، مشيرًا إلى مخاوف تتعلق بالأمن القومي من الشركة التي تتخذ من الصين مقراً لها.

وفي الأسابيع التي تلت ذلك، أعربت العديد من الشركات عن رغبتها في شراء أصول تيك توك، مع وجود مايكروسوفت كمرشحة، تليها شركة أوراكل العملاقة لبرامج المؤسسات، ولا تزال المفاوضات نشطة مع بايت دانس.

وأعلنت مايكروسوفت منذ ذلك الحين عن شراكة غير متوقعة مع وول مارت (Walmart) لشراء أصول تيك توك.

وبحسب ما ورد أجرت تويتر ونيتفليكس أيضًا مناقشات حول عملية شراء محتملة، بينما أكدت شركة ألفابت، الشركة الأم لجوجل، أنها ليست في المنافسة.

ويفتخر تطبيق (Triller) بما يصل إلى 65 مليون مستخدم نشط شهريًا، مقابل 100 مليون مستخدم لتطبيق تيك توك في الولايات المتحدة.