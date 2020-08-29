تمويل بـ 9 مليارات ريال للسعودية للكهرباء من 7 بنوك محلية

وقعت الشركة السعودية للكهرباء، اتفاقية تمويل مشترك محلي بقيمة 9 مليارات ريال (2.4 مليار دولار) مع 7 بنوك محلية كبرى.

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ويمتد التمويل الموقع متوسط الأجل، لسبع سنوات، بدون ضمانات من البنوك.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للكهرباء فهد السديري بحسب وكالة الأنباء السعودية، إن الشركة تقدم الخدمة الكهربائية إلى قاعدة مشتركين متنامية تقارب حاليا 9.8 مليون مشترك بالمملكة.

وأضاف أن الشركة تعمل باستمرار على تحسين الكفاءة التشغيلية وإحداث قفزة نوعية في أتمتة أعمالها وتحسين خدمات المشتركين.

وبين أن التمويل جاء كجزء من خطة الشركة لتمويل أغراضها العامة ومشاريعها الرأسمالية، ومن أهمها مشروع العدادات الذكية وتحسين موثوقية الشبكة وربط مشاريع جديدة.

كما أنه سيمدد من متوسط مدى الاستحقاق لمزيج التمويل بالشركة، ويتوقع أن ينعكس إيجابا على خفض المتوسط المرجح لتكلفة التمويل لدى الشركة.

وأشار إلى أن الإقفال الناجح لهذا التمويل يعد إشارة ثقة مستمرة من البنوك المحلية في الشركة السعودية للكهرباء التي تمتلك قاعدة أصول كبيرة وممتدة في جميع أرجاء المملكة تؤدي دورا حيويا وضروريا في دعم وتطور اقتصادها بكافة قطاعاته.