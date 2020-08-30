بعد كورونا.. بلتون المالية تتوسع عبر 3 شركات جديدة

أكد رئيس مجلس الإدارة التنفيذي في شركة بلتون المالية القابضة، ماجد شوقي، أن الشركة أعادت ترتيب أولوياتها للتماشي مع ظروف جائحة كورونا.

وقال شوقي في مقابلة مع "العربية"، إن بلتون المالية حصلت على ترخيص لثلاث شركات جديدة تواكب المستجدات في قطاعات تمويلية ضمن الظروف الحالية وما فرضته الجائحة على الاقتصاد وقطاعات الأعمال.

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وكشف أن الشركات الثلاث الجديدة التابعة لبلتون ستكون ترخيص شركة تمويل استهلاكي، وشركة تمويل الصناعات المتوسطة والصغيرة خاصة في القطاع الزراعي، إلى جانب ترخيص ثالث في نشاط التأجير التمويلي.

واعتبر أن هذه الأنشطة ستكون ضمن الخيارات المهمة مع استعادة النشاط الاقتصادي، وفي ضوء وجود ضغط على الميزانيات للشركات عموما، ومع حاجة الشركات إلى تمويل جزء كبير من رأس المال العامل.

وأوضح أن أحجام الأعمال والإيرادات تأثرت بشدة في مختلف القطاعات بسبب الجائحة، وهذا يتطلب إعادة النظر في نموذج الأعمال التقليدي لبنوك الاستثمار.

واعتبر أن بنوك الاستثمار باتت مع ظروف الجائحة، تلجأ لأنشطة مالية غير مصرفية وتتجه إلى مبدأ وفكرة البنك الاستثماري الشامل الذي يستقبل ودائع ويمنح قروضا ويغطي اكتتابات ويقوم بأعمال سمسرة مالية وإدارة أصول ويقدم استشارات.

وقال إن تحول نموذج الأعمال سيوفر استقرارا في ميزانيات بنوك الاستثمار، ويجعلها أقل عرضة لتقلبات السوق والاقتصاد.