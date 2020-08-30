"أسمنت الشمالية" توزع 45 مليون ريال أرباح عن النصف الأول 

أوصى مجلس إدارة شركة اسمنت المنطقة الشمالية يوم الخميس بتوزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن النصف الأول من عام 2020.

وقالت الشركة في بيان للسوق المالية السعودية تداول، اليوم الأحد، إن إجمالي الأرباح الموزعة يبلغ 45 مليون ريال، سيتم توزيعهم على 180 مليون سهم، وتصل حصة السهم إلى 0.25 ريال.

وأشارت إلى أن تاريخ الاستحقاق سيكون الخميس 3 سبتمبر، وسيتم التوزيع يوم 24 سبتمبر.

موضوع يهمك حققت شركة أسمنت الشمالية أرباحا في الربع الثاني من 2020، بلغت 14.04 مليون ريال، مقابل 14.06 مليون ريال في الفترة... أسمنت الشمالية تحقق 14 مليون ريال أرباحاً بالربع الثاني شركات

حققت شركة أسمنت الشمالية أرباحا في الربع الثاني من 2020، بلغت 14.04 مليون ريال، مقابل 14.06 مليون ريال في الفترة المقابلة من العام الماضي، بنمو طفيف 0.16%.

ومقابل الأرباح المحققة في الربع السابق، سجلت الشركة انخفاضا بنسبة 49%، والتي كانت 27.6 مليون ريال.

وخلال النصف الأول من 2020، حققت الشركة أرباحا 41.6 مليون ريال، مقابل 29.5 مليون ريال، في الفترة المقابلة من العام الماضي، بنمو 40.8%.