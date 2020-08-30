الغاز والتصنيع تقرر عدم الاستثمار بشركة مشاريع التمديدات

أعلنت شركة الغاز والتصنيع الأهلية، اليوم الأحد، عن قرار مجلس الإدارة بعدم المضي قدماً مع شركة الغاز الوطنية (عمان) في الاستثمار في شركة تعمل في مجال مشاريع تمديدات الغاز.

وقالت الشركة، في بيان للسوق المالية السعودية تداول، إنه لا يوجد أي أثر مالي مترتب على ذلك.

موضوع يهمك أعلنت شركة الغاز والتصنيع الأهلية "الغاز" المدرجة بسوق الأسهم السعودية، أنها اكتشفت بتاريخ 22 يوليو 2020، شبهة اختلاس من... الغاز والتصنيع تكشف شبهة اختلاس بـ 34 مليون ريال شركات

وكانت الشركة قد وقعت مذكرة تفاهم غير ملزمة مع شركة (الغاز الوطنية)، في مارس 2018 بهدف دراسة جدوى اقتصادية مفصلة تشمل دراسة السوق وتقديم خطة عمل لمجال خدمات وحلول الغاز، وذلك للاستثمار في شركة تعمل في مجال مشاريع تمديدات الغاز.

وأعلنت الشركة أنها اكتشفت بتاريخ 22 يوليو 2020، شبهة اختلاس من قبل مسؤول بقطاع الشؤون المالية (بحسب التحقيقات الأولية)، تمثلت في صرف مبالغ مالية دون مسوغات نظامية لجهات لا تربطها علاقة تعاقدية مع الشركة وذلك خلال الفترة من 2017 وحتى الربع الأول من عام 2020.