رغم كورونا.. المراكز العربية تدشن 3 دور سينما جديدة بالسعودية

أعلنت شركة المراكز العربية، اليوم الأحد، عن تدشين عدد من دور السينما الجديدة بمراكزها التجارية في شهر أغسطس الجاري.

وتقع هذه الدور في مركز "الجبيل مول" بمدينة الجبيل، ومركز "الإحساء مول" بمدينة الهفوف، ومركز "هيفاء مول" بمدينة جدة، وفقا لبيان الشركة للسوق المالية السعودية تداول.

ويمثل إطلاق دور السنيما المشار إليها أعلاه الإضافة الخامسة والسادسة والسابعة على التوالي ضمن برنامج تدشين دور السينما بمراكز الشركة التجارية، وذلك بعد نجاحها في تدشين أربعة من دور السينما بمراكز "مول العرب" بمدينة جدة، و"الحمراء مول" بمدينة الرياض، و"النخيل مول" بمدينة الدمام، و"يوو ووك" بمدينة الرياض.

وتتوقع الشركة تدشين 13 دور سينما إضافية بمراكزها التجارية خلال العامين الحالي والمقبل وحتى شهر أغسطس 2021، الأمر الذي سيثمر عن ترسيخ مكانة مراكز الشركة التجارية باعتبارها الوجهة المفضلة للزوار للترفيه والتسلية.