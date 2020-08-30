شركة "مقاصة الأوراق المالية" تعلن مباشرة عملياتها

أعلنت شركة مركز مقاصة الأوراق المالية "مقاصة"، اليوم، عن بدء ممارسة أعمالها في السوق.

ويأتي ذلك بعد الإعلان عن تأسيس الشركة في عام 2018 وإعلان الترخيص لممارسة أعمالها في السوق المالية السعودية مطلع العام الجاري.

هذا وسوف يساهم تشغيل مقاصة في تطوير خدمات المقاصة وضمان عمليات التسوية للصفقات المتداولة في السوق أو خارجها والتي تقع تحت تغطيتها، وسوف يتم تفعيل مقاصة الأسواق على عدة مراحل، ابتداءً بمقاصة سوق المشتقات المتداولة كمرحلة أولى ومقاصة الأسواق الأخرى في مراحل لاحقة.

وستعمل مقاصة على تقديم آليات جديدة تساهم في خفض مخاطر ما بعد التداول ومركزية إدارتها وتوفير خدمات مقاصة تتماشى مع الممارسات الدولية.