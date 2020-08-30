صندوق صكوك الإنماء يوزع 18 مليون ريال

أعلنت شركة الإنماء للاستثمار، اليوم الأحد، عن توزيع أرباح نقدية على مالكي وحدات صندوق الإنماء المتداول لصكوك الحكومة السعودية المحلية - قصيرة الأجل عن الفترة من تاريخ الإنشاء إلى نهاية شهر أغسطس 2020.

وقالت الشركة إن إجمالي الأرباح الموزعة تبلغ 18 مليون ريال سعودي، ستكون التوزيعات النقدية على أساس 12.5 وحدة قائمة. وتبلغ قيمة الربح الموزع 1.44 ريال لكل وحدة، ونسبتها إلى السعر الأولي للوحدة هي 1.44%.

وستكون أحقية التوزيعات النقدية لمالكي الوحدات وذلك حسب سجل مالكي الوحدات بنهاية يوم الأربعاء بتاريخ 14 محرم 1442هـ الموافق 02 سبتمبر 2020 (نهاية يوم التداول، يوم الاثنين بتاريخ 12 محرم 1442هـ الموافق 31 أغسطس 2020م)، وسيتم دفع التوزيعات خلال 10 أيام عمل بعد تاريخ الاستحقاق.