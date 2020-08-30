كيف تستفيد دليفري هيرو من نمو قطاع توصيل المنتجات بالمنطقة؟ 

أعلنت شركة دليفري هيرو العملاقة العالمية لتوصيل المواد الغذائية والبقالة، عن استحواذها على إنستا شوب في دبي مقابل سعر شراء أولي يبلغ 270 مليون دولار، و90 مليون دولار أخرى مرتبطة بأداء الفريق المؤسس والربحية في السنوات القليلة المقبلة.

وتعد هذه واحدة من أكبر عمليات الاستحواذ والأولى في توصيل منتجات البقالة في المنطقة.

وجميع عمليات الاستحواذ السابقة التي قامت بها هير بالمنطقة كانت في مجال توصيل الطعام، مثل الاستحواذ على منصة طلبات في الكويت عام 2015 مقابل 170 مليون دولار وزوماتو العام الماضي.

إنستا شوب التي تأسست عام 2015 من قبل جون تسيو ريس وإيوانا أنجيلي داكي، روادُ أعمال من اليونان، تقدم خدمة توصيل البقالة عند الطلب لنصف مليون مستخدم في الإمارات وقطر ومصر والبحرين ولبنان، حيث تربط العملاء بمتاجر عدة مثل محال السوبر ماركت والصيدليات ومتاجر بيع الزهور وغيرها عبر تطبيقها وموقعها الإلكتروني، فيما تهتم المتاجر بالخدمات اللوجستية وعملية التوصيل.

ولدى الشركة أكثر من 1500 بائع. وبلغت المبيعات عبر منصة إنستا شوب نحو 75 مليون دولار خلال الربع الثاني من العام الحالي.

موضوع يهمك قالت مجموعة دليفري هيرو الألمانية لتوصيل الطعام عبر الإنترنت، اليوم الخميس، إنها اشترت خدمة شراء البقالة عبر الإنترنت... دليفري هيرو تشتري انستا شوب للتوسع في الشرق الأوسط شركات

وهذه هي المبيعات التي تمت عبر المنصة، وليست مبيعات الشركة، وتأخذ مثل هذه الشركات نسبة من عمليات البيع مقابل ربط الزبون بالتاجر. وتبلغ النسبة على كل عملية بيع للبقالة نحو 5% وترتفع أكثر في المواد ذات هامش ربح أعلى، مثل الأدوية والأزهار التي تصل في بعض الأحيان إلى 20%.

ومن المقرر أن تدخل شركة توصيل الطعام ديليفري هيرو في مؤشر داكس 30 الألماني لتحل محل ويركارد للمدفوعات الرقمية، وذلك قبل المراجعة ربع السنوية المقرر إجراؤها في 3 سبتمبر.

وتم طرح هيرو دليفري منذ ثلاث سنوات، وحققت أسهمها مكاسب بـ 50% منذ يناير بسبب الارتفاع على طلبات الطعام والبقالة بسبب الإغلاقات خلال أزمة كورونا.

وقد يؤدي انضمام الشركة إلى مؤشر داكس الألماني إلى ارتفاعات كبيرة في أسهمها، ما قد يبرر الاستثمارات التي تقوم بها الشركة لتحقيق المزيد من النمو.