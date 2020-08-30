فيسبوك تتهم آبل بحرمان شركات معدّي التطبيقات من إيرادات الإعلانات 

سؤال بسيط ستطرحه شركة آبل على مستخدمي آيفون الشهر المقبل عبر نظام تشغيلها الجديد IOS 14 ألا وهو هل تريد من التطبيق متابعتك عبر الإنترنيت وتتبع سلوكك؟

تحديث آبل الجديد لحماية خصوصية المستخدمين جعل أكبر منصة للتواصل الاجتماعي فيسبوك في حالة توتر لا تحسد عليها.

ففي سبتمبر المقبل، سيحد نظام التشغيل IOS 14 من الإمكانات المتاحة لشركة فيسبوك وغيرها من مطوري التطبيقات الإلكترونية في استهداف مستخدمي هواتف آيفون إعلانيا.

هذا يعني أن مستخدمي نظام آيفون الجديد قد يشاهدون إعلانات لا صلة لها بهم، ما سيؤدي في النهاية إلى انخفاض النقرات، وبالتالي خفض الأرباح.

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وبحسب فيسبوك، فإن أكثر من 50% من إيرادات معدّي التطبيقات ومطوّري الإعلانات ستتبدد عند تعطيل القدرة على تتبع البصمات الرقمية التفصيلية التي يتركها مستخدمو الأجهزة المحمولة في الوقت الذي تعتمد فيه الشركات الصغيرة والمتوسطة على الإعلانات من أجل البقاء مع تفشي جائحة كورونا.

وأكدت شبكة التواصل الاجتماعي العملاقة، أنها تُجري اليوم عدة تغييرات على نشاطها الإعلاني استجابة لقواعد آبل الجديدة، مضيفة أنها تفكر في التوقف عن استخدام أداة Audience Network على أجهزة آيفون كونها قد تصبح غير فعالة على نظام التشغيل الجديد.

بدورها، أشارت عملاقة التكنولوجيا "آبل" إلى أن تعقب المستخدمين قد يشكل انتهاكاً لخصوصيتهم مبدية عزمها إعطاء هؤلاء مزيداً من التحكم في بياناتهم الشخصية على حساب مئات المليارات التي تجنيها الشركات من الإعلانات المستهدفة.