قريبا بالأسواق .. سيارة كهربائية طائرة تكلفتها زهيدة

نجحت شركة "SkyDrive Inc" اليابانية في تجربة سيارتها الكهربائية الطائرة في خطوة قد تنذر بطرح السيارة قريبا في الأسواق وبالتحديد بحلول 2023 بعد سنوات من العمل على مشروع السيارة التي تعمل الشركة اليابانية على خفض كلفتها حتى تصبح في متناول الجمهور.

وأظهرت لقطات للفيديو وصور نشرتها شبكة "Fox news" الأميركية تجربة السيارة الطائرة وعلى متنها شخص واحد، إذ نجحت السيارة في التحليق على ارتفاع بلغ بضعة أمتار بوضع أفقي لمدة 4 دقائق في أحد التجارب القليلة الناجحة للسيارات الطائرة.

موضوع يهمك كشف صانع سيارات أميركي النقاب عن "سيارة خارقة" جديدة تعمل بالهيدروجين ويمكن أن تقطع أكثر من 1600 كيلومتر دون الحاجة إلى... سيارة خارقة تقطع أكثر من 1600 كم.. ولا ينفد وقودها! علم

وقال الرئيس التنفيذي للشركة توموهيرو فوكيزاوا إنه يأمل أن يتم طرح السيارة في الأسواق بعد نحو 3 أعوام من الآن ولكنه أشار إلى أن إجراءات الأمان التي سيتم توفيرها ما زالت محل انتقاد، مؤكدا على عمل شركته لرفع نسبة الأمان إلى الحد الأقصى قبيل طرح السيارة الطائرة بالأسواق.

وأضاف: "نعمل على توفير السيارات الطائرة وجعلها حقيقة ممكنة للجمهور لتصبح وسيلة فعلية للتنقل بالمستقبل القريب والأهم من ذلك أن تكون وسيلة آمنة ومريحة للجمهور... هناك نحو 100 مشروع للسيارات الطائرة حول العالم.. عدد قليل لا يتخطى أصابع اليد الواحدة هي التي من الممكن أن تنجح في نهاية المطاف".

وتبلغ المدة الزمنية التي تستطيع السيارة التحليق فيها بالوقت الحالي نحو 10 دقائق فقط في وقت تعمل فيه الشركة اليابانية على زيادة تلك المدة لتبلغ نحو 30 دقيقة بالمستقبل.

وتابع فوكيزاوا: "إذا كانت تكلفتها 10 ملايين دولار لن يشتريها الناس... إذا كانت تحلق لمدة 5 دقائق فقط لن يشتريها الناس أيضا... إذا لم تكن آمنة بالقدر الكافي فلن يلتفت إليها أحد من الجمهور... كلها عقبات نعمل على حلها".

وبدأ مشروع SkyDrive بالعام 2012 مع حصوله على دعم من شركات يابانية عملاقة على غرار تويوتا وباناسونيك وشركة ألعاب الفيديو باندي نامكو.

وجمعت الشركة نحو 3.9 مليار ين أو ما يوازي نحو 37 مليون دولار في آخر جولة تمويلية لتنفيذ المشروع والتي شملت الحصول على تمويل من بنك التنمية الياباني.