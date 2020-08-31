هيئة سوق السعودية: إلغاء ترخيص شركة المستثمر للأوراق المالية

أصدر مجلس هيئة السوق المالية السعودية قراره إلغاء الترخيص الممنوح لشركة المستثمر للأوراق المالية لأنشطة التعامل بصفة أصيل، وإدارة صناديق الاستثمار، وإدارة محافظ العملاء، والترتيب، وتقديم المشورة، والحفظ في أعمال الأوراق المالية لعدم وفاء الشركة بمتطلبات القدرة والملاءمة في ممارسة أعمال الأوراق المالية المرخص لها ممارستها.

وأشارت الهيئة في بيانها، اليوم الاثنين، إلى إعلانها السابق بتعليق الترخيص الممنوح لشركة المستثمر للأوراق المالية لأنشطة التعامل بصفة أصيل، وإدارة صناديق الاستثمار، وإدارة محافظ العملاء، والترتيب، وتقديم المشورة، والحفظ في أعمال الأوراق المالية.