إقرار دمج الأهلية مع اتحاد الخليج للتأمين

أعلنت هيئة السوق المالية السعودية صدور قرارها المتضمن الموافقة على طلب شركة اتحاد الخليج للتأمين التعاوني زيادة رأسمال شركة اتحاد الخليج للتأمين التعاوني من 150 مليون ريال إلى 229.47 مليون ريال.

وذكرت الهيئة في موافقتها الصادرة، الاثنين، أن الزيادة في رأس المال ستكون عن طريق إصدار 7.94 مليون سهم عادي، بغرض دمج الشركة الأهلية للتأمين التعاوني في شركة اتحاد الخليج للتأمين التعاوني ونقل جميع أصول الشركة الأهلية للتأمين التعاوني والتزاماتها إلى شركة اتحاد الخليج للتأمين التعاوني من خلال عرض مبادلة أوراق مالية.

وسوف ينشر تعميم المساهمين الخاص بزيادة رأسمال شركة اتحاد الخليج للتأمين التعاوني قبل وقت كاف من موعد انعقاد الجمعية العامة غير العادية لشركة اتحاد الخليج للتأمين التعاوني.

وبحسب بيان الهيئة يجب أن يحتوي تعميم المساهمين على المعلومات والبيانات التي يحتاج مساهمو شركة اتحاد الخليج للتأمين التعاوني إلى الاطلاع عليها، لاسيما المعلومات المتعلقة بزيادة رأس المال وعوامل المخاطرة، قبل اتخاذ قرارهم في التصويت على قرار زيادة رأس المال بغرض الدمج.

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وتضمَّن قرار الهيئة الموافقة على نشر الجدول الزمني للعرض إضافة إلى الموافقة على نشر مستند العرض المقدم من شركة اتحاد الخليج للتأمين التعاوني إلى مساهمي الشركة الأهلية للتأمين التعاوني بشأن عملية الدمج.

وسوف يتم نشر مستند العرض المقدم من شركة اتحاد الخليج للتأمين التعاوني إلى مساهمي الشركة الأهلية للتأمين التعاوني قبل وقت كاف من موعد انعقاد الجمعية العامة غير العادية للشركة الأهلية للتأمين التعاوني، ويجب أن يحتوي مستند العرض على المعلومات والبيانات التي يحتاج مساهمو الشركة الأهلية للتأمين التعاوني إلى الاطلاع عليها، ولاسيما المعلومات المتعلقة بالعرض وعوامل المخاطرة، وذلك قبل اتخاذ قرارهم في التصويت على العرض المقدم لهم.

وفي حال موافقة مساهمي شركة اتحاد الخليج للتأمين التعاوني على قرار زيادة رأس المال، وموافقة مساهمي الشركة الأهلية للتأمين التعاوني على العرض المقدم في الجمعية العامة غير العادية لكل منهما، سيتم إصدار أسهم العوض لصالح مساهمي الشركة الأهلية للتأمين التعاوني المستحقين وفقاً لسجل المساهمين للشركة الأهلية للتأمين التعاوني لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية، وإلغاء إدراج أسهم الشركة الأهلية للتأمين التعاوني في السوق المالية السعودية بعد نفاذ قرار الاندماج.

وأكدت هيئة السوق المالية أن اتخاذ قرار التصويت من دون الاطلاع على تعميم المساهمين ومستند العرض ودراسة محتوياتهما، قد ينطوي عليه مخاطر عالية، مببهاً أنه يتعين على المساهمين الاطلاع على تعميم المساهمين ومستند العرض ودراستهما بعناية للتوصل للقرار المناسب عند التصويت، وفي حال تعذر فهم محتويات تعميم المساهمين أو مستند العرض، فإنه يفضل استشارة مستشار مالي مرخص له.

وقالت الهيئة إنه يجب ألا ينظر إلى موافقة مجلس الهيئة على أنها مصادقة على جدوى عملية الاندماج، حيث إن قرار مجلس الهيئة بالموافقة يعني أنه قد تم الالتزام بالمتطلبات النظامية بحسب نظام السوق المالية ونظام الشركات ولوائحهما التنفيذية.