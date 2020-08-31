رسمياً.. اكتتاب بن داود القابضة يبدأ بهذا الموعد

أعلنت شركة بن داود القابضة لبيع المواد الغذائية بالتجزئة في السعودية اليوم الاثنين نيتها الإدراج في السوق المالية السعودية، إذ تخطط لطرح 20% من رأس المال بما يعادل 22.86 مليون سهم.

وبحسب النشرة، فإن عملية بناء سجل الأوامر والتي من خلالها سوف يتم تحديد سعر الطرح سوف تكون يوم الأحد 13 سبتمبر المقبل ولمدة أسبوع، فيما تبدأ فترة اكتتاب الأفراد في يوم الأحد 27 سبتمبر المقبل ولمدة 3 أيام.

ويستهدف الاكتتاب شريحتين، الأولى الفئات المشاركة أما الفئة الثانية فهم الأفراد، وتعرف الفئة المشاركة بأنها الشريحة التي يحق لها المشاركة في بناء سجل الأوامر.

وتم تخصيص 20.57 مليون سهم تمثل 90% من أجمالي أسهم الطرح للفئة الأولى، فيما فئة "الأفراد" فتم تخصيص 10% من الطرح و بما يعادل 2.28 مليون سهم.

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وقالت الشركة إن لديها في المجمل 73 متجرا، منها 51 هايبر ماركت و22 سوبر ماركت، مما يجعلها ثالث أكبر مشغل للهايبر ماركت والسوبر ماركت في السعودية من حيث الإيرادات في 2019.

كانت بن داود القابضة، التي تسيطر على سلسلتي متاجر التجزئة بن داود والدانوب، قد أعلنت في هذا العام إرجاء طرح عام أولي مزمع في أعقاب تفشي فيروس كورونا.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة، أحمد عبد الرزاق بن داود في بيان: "بالنظر إلى التوجه لقطاع تجارة المواد الغذائية بالتجزئة في المملكة، ندرك تماما أن الطرح سيمنح المستثمرين الجدد منصة قوية لنمو رؤوس أموالهم مستقبلا".

وأضاف أن الشركة غير مدينة وتتمتع بتدفقات نقدية قوية ولا تنوي جمع دين في الوقت الحالي.

وتابع أنها تسعى لجذب مستثمرين رئيسيين سيستفيدون من هذا الطرح.

وقال إن الشركة استطاعت التغلب على تداعيات زيادة ضريبة القيمة المضافة لثلاثة أمثالها إلى 15% بداية من أول يوليو من خلال زيادة حصتها السوقية في المملكة.

وأضاف أن الشركة تبنت إجراءات لتقليص التداعيات وأن الطلب الاستهلاكي ظل قويا إذ لم يسافر العملاء خلال العطلة الصيفية هذا العام بسبب الجائحة.

ويتولي غولدمان ساكس وجي بي مورغان دور المستشارين الماليين للطرح ومديري دفتر أوامر الاكتتاب. ويشارك في المهمة الأخيرة الأهلي كابيتال وجي.آي.بي كابيتال.

وتعد شركة بن داود القابضة من المشغلين لمتاجر الهايبر ماركت والسوبر ماركت في المملكة في مجال تجزئة المواد الغذائية وغير الغذائية، وكما تعد ثالث أكبر شركة من حيث الحصة السوقية للإيرادات خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 وذلك بحسب نشرة الإصدار.

ويبلغ رأس مال الشركة عند الطرح نحو 1.14 مليار ريال، مقسمه على نحو 114.3 مليون سهم، وتعد شركة نجمة أكاسيا التجارية المحدودة أكبر مساهم في الشركة قبل الطرح بحصة 96.5 مليون سهم تشكل 84.5% وهي نسبة مباشرة، فيما تمتلك شركة أبناء عبد الله داود بن داود وشركاه المحدودة 8.53% من الشركة قبل الطرح.