بوبا أوفرسيز ترفع حصتها في بوبا العربية إلى 43.25%

أعلنت شركة بوبا العربية للتأمين التعاوني، اليوم الاثنين، بالإنابة عن شركة بوبا انفسمنت اوفرسيز ليمتد، إحدى شركات مجموعة بوبا (بوبا)، أنه في 2020/08/30، تم اكتمال ترتيبات بيع الأسهم بين بوبا انفسمنت اوفرسيز ليمتد ومجموعة ناظر والتي قامت فيها بوبا انفسمنت اوفرسيز ليمتد بشراء 4.8 مليون سهم في بوبا العربية، تمثل ما نسبته 4% من إجمالي الأسهم في بوبا العربية، من شركة حلول البرامج الحديثة لخدمات الحاسب الآلي المحدودة (إحدى شركات مجموعة ناظر).

وباكتمال هذه الصفقة ارتفعت حصة ملكية شركة بوبا انفسمنت اوفرسيز ليمتد في بوبا العربية من 39.25% إلى 43.25%، وفقا لما ذكرته الشركة في بيان للسوق المالية السعودية تداول.

موضوع يهمك أعلنت شركة بوبا العربية للتأمين التعاوني، عن النتائج المالية الأولية للربع الثاني، والتي حققت نمواً في صافي الربح قبل... أرباح "بوبا العربية" الفصلية ترتفع إلى 443 مليون ريال شركات

وتعد الصفقة بيع خاصة وتمت بالسعر المتفق عليه مسبقاً 105 ريالات سعودية للسهم وبمبلغ إجمالي 504 ملايين ريال سعودي. وتعكس هذه الصفقة ثقة بوبا في النظرة المستقبلية القوية للنمو لشركة بوبا العربية.

ترى بوبا أنه سيزيد الطلب والحاجة في سوق المملكة العربية السعودية للخدمات الصحية ذات الجودة المرتفعة مدعومةً بالتأمين الصحي الخاص. حيث قامت بوبا بزيادة حصة ملكيتها في بوبا العربية عدة مرات خلال الأعوام الماضية دعماً لاستراتيجيتها الدولية للاستثمار في تقوية حصصها في الأسواق العالمية لتقديم نمو دائم.

وترى بوبا أن بوبا العربية ستستمر في الاستفادة من تجارب وخبرات بوبا كإحدى الشركات الرائدة في التأمين الصحي وتقديم الخدمات الصحية في العالم. وهذا سيكون بدعم من قبل مجموعة ناظر وخبرة بوبا العربية في السوق السعودي.

لا يوجد لدى بوبا أي خطط حالية لإجراء تغييرات كبيرة على أنشطة بوبا العربية أو هيكلة ملكيتها أو موظفيها أو أي شي آخر غير ما يتم إقراره من قبل مجلس إدارة بوبا العربية.

وكما تمت الإشارة سابقاً ستستمر مجموعة ناظر كمساهم على المدى الطويل في شركة بوبا العربية، ويسر بوبا ومجموعة ناظر التأكيد على استمرار لؤي هشام ناظر في منصبه الحالي كرئيس مجلس إدارة شركة بوبا العربية وطل هشام ناظر في منصبه كرئيس تنفيذي لبوبا العربية.