عبر 3 كلمات.. هذه الشركة تحدد موقعك بدقة متناهية

قال فراس معرفي مدير الشرق الأوسط في شركة What3Words الناشئة ومقرها لندن، إن شركته اتبعت طريقة جديدة لحل مشكلة تحديد المواقع بدقة على الخرائط، إذ تم تقسيم المناطق وتم منح كل ثلاثة أمتار مربعة مجموعة فريدة من ثلاث كلمات.

وأضاف في لقائه مع قناة العربية، أن شركته بدأت التعامل مع السوق السعودي، إذ إن أكبر الأسواق في المنطقة، كما توسعة الشركة في الإمارات.

وأوضح أن شركته قامت بعمل شراكة مع شركة كريم وصدليات المهدي، وشركة عمان تاكسي.

وذكر أن شركته جمعت نحو 57 مليون جنيه استرليني كتمويل ومن المستثمرين الكبار مرسيديس وأرامكس.