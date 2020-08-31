حكومة دبي تضخ ملياري دولار في طيران الإمارات

ضخت حكومة دبي نحو 7.3 مليار درهم (2 مليار دولار) في طيران الإمارات، منذ بدء جائحة كورونا التي منعت طائرات العالم من التحليق في السماء منذ مارس الماضي، كما تستعد حكومة دبي لتقديم المزيد من المساعدات إلى شركتها.

وأشارت الحكومة في وقت سابق هذا العام، أنها ملتزمة بتقديم الدعم المالي للشركة، وأظهرت نشرة طرح السندات التي أطلعت عليها بلومبيرغ على مدى المساعدات المقدمة خلال الأشهر الخمسة الماضية.

وأوضحت النشرة أن أي دعم إضافي سيخضع لمتطلبات شركة الطيران، وسيعتمد على تأثير ووضع فيروس كورونا كوفيد 19.

أظهرت وثيقة أن دبي كلفت بنوكا بترتيب اتصالات مع مستثمرين قبل بيع محتمل لصكوك مقومة بالدولار لأجل عشرة أعوام وسندات لأجل 30 عاما.

موضوع يهمك أظهرت وثيقة أن دبي كلفت بنوكا بترتيب اتصالات مع مستثمرين قبل بيع محتمل لصكوك مقومة بالدولار لأجل عشرة أعوام وسندات لأجل... دبي تسعى لطرح صكوك عشرية وسندات لأجل 30 عاما اقتصاد

وجاء في وثيقة لأحد البنوك اطلعت عليها رويترز أن دبي كلفت بنك دبي الإسلامي والإمارات دبي الوطني كابيتال وبنك أبوظبي الأول واتش.اس. بي.سي وستاندرد تشارترد بترتيب الاتصالات التي تبدأ اليوم الاثنين.

وتنوي دبي إصدار الصكوك والسندات بالحجم القياسي وهو عادة يزيد عن 500 مليون دولار، ضمن برنامج لإصدار صكوك بستة مليارات دولار وبرنامج لإصدار سندات بخمسة مليارات دولار.