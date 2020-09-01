مصر للطيران للعربية: هذه قيمة خسائرنا الشهرية بسبب كورونا

قال رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، محمد زكريا، في مقابلة مع "العربية" إن الخسائر الشهرية بسبب ظروف التشغيل في ظل جائحة كورونا، تتراوح بين 500 إلى 600 مليون جنيه.

وأضاف زكريا أن مصر للطيران سجلت الأسبوع الماضي أعلى معدلات تشغيل منذ عودة حركة الطيران الخارجي في مصر، موضحاً أن الأسبوع الماضي بلغ حجم التشغيل 50% من الطبيعي بواقع 50 رحلة يومية عبر نقل 10 آلاف مسافر بالاتجاهين يوم 29 أغسطس الماضي.

موضوع يهمك حل مختلف لمديونية إعمار المدينة الاقتصادية تجاه وزارة المالية السعودية، يختلف عما حدث قبل خمس سنوات.هذه المرة توصلت... كيف منح صندوق الاستثمارات العامة إعمار الاقتصادية حلاً مختلفاً لمديونياتها؟ نبض السوق

وقال إن الأسبوع الأخير من أغسطس شهد نقل 55 ألف راكب.

وأوضح أن الشركة تكبدت خسائر بقيمة 3 مليارات جنيه خلال فترة الإغلاق السابق التي استمرت من 29 مارس لغاية 1 يوليو 2020، مؤكداً أن الشركة ورغم عودة التشغيل شهدت تراجعا في الخسائر لكنها تبقى في معدلات تتراوح بين 500 -600 مليون جنيه شهرياً.

وكشف عن مفاوضات تجري في الوقت الحالي، على رحلات "تشارتر" من شمال إفريقيا من تونس والمغرب والجزائر، من أجل التعاقد مستقبلا على وجهات مباشرة إلى شرم الشيخ إضافة إلى التفاوض على وجهات أخرى مثل الرحلات من كوبنهاغن وبعض الدول الأوروبية إلى شرم الشيخ والغردقة.

وقال إن مصر للطيران حصلت على قرض بقيمة ملياري جنيه من وزارة المالية وجرى صرفه، بفائدة ميسرة، موضحاً أنه من المرتقب الحصول على قرض بنكي بقيمة 3 مليارات جنيه قريبا، وسيكون مخصصا لأغراض من بينها سداد للبنوك الأجنبية.

وتوقع أن تعتمد إجراءات رفع الطاقة التشغيلية على ضوابط الإجراءات الاحترازية والوقائية في مختلف الدول والوجهات، مؤكداً أن السيناريو الأسوأ هو الإغلاق الكامل الذي شهدناه في مارس الماضي.