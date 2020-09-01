بعد تقسيم سهمها.. تسلا تعتزم جمع 5 مليارات دولار

أعلنت شركة تسلا الأميركية للسيارات الكهربائية أنها تخطط لجمع ما يصل إلى 5 مليارات دولار من خلال بيع أسهم، وذلك بعد تقسيم سعر سهمها لـ 5 مقابل واحد.

موضوع يهمك أغلقت أغلب الأسهم الرئيسية بمنطقة الخليج على زيادة اليوم الثلاثاء بفضل مكاسب القطاع المصرفي، بينما سجلت الأسهم المصرية... صعود بورصات الخليج الرئيسية وموجة بيع للأسهم القيادية تهبط بمصر أسواق المال

وتأتي عودة تسلا إلى أسواق المال بعد تقسيم سهمها، الذي أدى إلى ارتفاع سعر السهم بنسبة 13% إلى 498.32 دولار لكنه تراجع الثلاثاء إلى 496.5 دولار.

وتمثل عملية جمع الأموال الأخيرة أقل من 1% من القيمة السوقية للشركة البالغة 464 مليار دولار، وفقا لما نقلته "وول ستريت جورنال" عن موقع FactSet.

كان سهم تسلا ارتفع 1.8% في التعاملات المبكرة الثلاثاء.

جمعت تسلا في فبراير الماضي أكثر من ملياري دولار من بيع الأسهم للمساعدة في تعزيز ميزانيتها العمومية.

وأعرب الرئيس التنفيذي إيلون ماسك عن إحجامه عن إصدار الأسهم بسبب مخاوف من أنها ستضعف القيمة للمساهمين الحاليين، وماسك البارع بالتسويق للشركة هو أكبر مالك برأسمال تسلا.

ودخلت تسلا باتفاقية توزيع حقوق الملكية مع بنوك كبرى هي كل من باركليز وبنك أوف أميركا، وغولدمان ساكس، ومورغان ستانلي، وسيتي غروب وويلز فارغو وبي أن بي باريبا.

وقالت تسلا إن هذه البنوك، ستعمل كوكلاء للبيع وستحصل على عمولة 0.5% من إجمالي عائدات بيع الأسهم، إضافة إلى سداد بعض النفقات. وقالت الشركة إن لها الحق في انهاء الاتفاقية في أي وقت.

قيمة الأسهم قفزت 81% منذ 11 أغسطس الماضي، وتضاعفت خمس مرات في العام الحالي.

وسجلت تسلا في يوليو الماضي، أرباحاً فصلية للمرة الرابعة على التوالي، لأول مرة في تاريخها الممتد لـ 17 عاماً، متحدية جائحة كورونا، وتوقعات المحللين بالخسارة لها، في ظل الركود الاقتصادي الذي يتهدد العالم.