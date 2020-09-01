تعيين محمد الهاشمي مديرا ماليا تنفيذيا في "أدنوك للتوزيع"

قالت شركة أدنوك للتوزيع في بيان اليوم الاثنين إن مجلس الإدارة وافق على تعيين محمد الهاشمي في منصب المدير المالي التنفيذي للشركة اعتبارا من 30 سبتمبر.

وأضاف البيان أن الهاشمي يشغل حالياً منصب المدير التنفيذي للعمليات بالشركة، وشارك عن كثب في الاكتتاب العام الأولي لشركة أدنوك للتوزيع وما تلاه من تواصل مع المستثمرين.

إلى ذلك، خفضت شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) كمية النفط الخام الذي تورده لمشترين بعقود محددة المدة في آسيا 30% في أكتوبر، في إطار تعهدها ضمن اتفاق أوبك+.

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وقالت مصادر لوكالة "رويترز" أن خفض الإمدادات 30% سيُطبق على جميع درجات الخام الأربع لأدنوك وهي مربان وأم اللولو وداس وزاكوم العلوي.

وفي سياق متصل، أعلنت شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" في وقت سابق التقدم في "مشروع تعزيز مرونة عمليات تكرير النفط الخام" في الرويس مع إنجاز 73% من المشروع الذي يهدف إلى تطوير قدراتها في مجال صناعة التكرير وتعزيز دور الرويس محركاً رئيسياً لدفع عجلة النمو الصناعي في دولة الإمارات وأبوظبي.

ويتيح "مشروع تعزيز مرونة عمليات تكرير النفط الخام" لأدنوك، معالجة خام زاكوم العلوي المستخرج من حقول النفط البحرية في أبوظبي إلى جانب 50 نوعاً مختلفاً من الخامات الأخرى، وذلك بعد أن كانت عملياتها للتكرير معتمدة بشكل رئيسي على معالجة خام مربان المستخرج من الحقول البرية في إمارة أبوظبي على مدى 40 عاماً.