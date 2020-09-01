أنعام القابضة تسعى للاستحواذ على عقار مملوك لـ"غدير"

أعلنت شركة مجموعة أنعام الدولية القابضة، اليوم الثلاثاء، عن توقيع مذكرة تفاهم (غير ملزمة) مع شركة غدير للعقارات للاستحواذ على حصة 100% من حصص ملكية شركة غدير للعقارات، وذلك عند التوصل إلى اتفاق نهائي بين الطرفين.

وتهدف مذكرة التفاهم إلى الوصول إلى اتفاق نهائي لاستحواذ شركة مجموعة أنعام الدولية القابضة على نسبة 100% من حصص شركة غدير للعقارات والمالكة لعقار تجاري مدر للدخل يقع في شمال مدينة الرياض، وفقا لما ذكرته الشركة في بيان للسوق المالية السعودية تداول.

وتهدف هذه المذكرة لتحديد التفاهم حول الالتزامات والحقوق المتبادلة الأولية بين الطرفين بخصوص عملية الاستحواذ ليكون التنفيذ وفقا لللاقتراحات والتفاهمات المعتمدة من الطرفين.

يبدأ العمل بهذه المذكرة من تاريخ توقيعها ولمدة 90 يوما، قابلة للتجديد بموافقة الطرفين.

وتعتبر مذكرة التفاهم (غير ملزمة) للطرفين، وسوف يتم الإعلان عن أي تطورات جوهرية فيما يتعلق بمذكرة التفاهم أو الاستحواذ المقترح في حينه.